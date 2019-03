Keurder BTV doet boekje open over miljoenenfraude zonnepanelen

In hun conclusies, die De Tijd kon inkijken, schetsen de advocaten van BTV wat er volgens hen is gebeurd. Omdat vanaf 1 januari 2011 een groenestroomcertificaat geen 350 euro meer waard zou zijn, maar slechts 330 euro, zou Enfinity keuringsattesten hebben laten vervalsen voor drie grote projecten met zonnepanelen op de daken van de bedrijven Domo (nu Balta) in Oudenaarde, Associated Weavers in Ronse en Cras in Deerlijk. Die attesten kregen valselijk 31 december 2010 als datum terwijl de panelen pas later klaar waren. De Enfinity-bedrijven die de projecten beheerden, PV-Force en Solarrise, gebruikten die attesten om contracten te krijgen bij Belfius Lease (destijds Dexia) en ING Equipment Lease. En om de groenestroomcertificaten terugbetaald te krijgen bij de West-Vlaamse distributienetbeheerde Gaselwest, een onderdeel van Fluvius.