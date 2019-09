Kijkfiles kosten ons 1 miljard per jaar

Op de snelwegen in ons land staat elke dag 26 kilometer kijkfile. Dat is niet alleen onnodig en ergerlijk, maar ook gevaarlijk én duur.

Zodra er een ietwat ernstig ongeval gebeurt op onze snelwegen, loopt het verkeer ook aan de ándere kant van de middenberm in het honderd. Chauffeurs trappen op de rem om de ravage te monsteren en zorgen zo dagelijks voor gemiddeld 26,25 kilometer aan bijkomend fileleed.

En wellicht ook voor extra botsingen. Amerikaans onderzoek leert dat 16 procent van de ongevallen veroorzaakt wordt door kijkfiles. Bij ons worden daar geen cijfers over bijgehouden, maar het totale aantal 'letselongevallen na een eerder ongeval' bedraagt zo'n 530 per jaar, weet Vias. Het relatief nieuwe fenomeen waarbij ramptoeristen hun smartphone bovenhalen om foto's of filmpjes te maken, draagt daar nog toe bij.