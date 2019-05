Kim De Gelder toch geïnterneerd

Tien jaar na de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde verhuist Kim De Gelder naar een psychiatrische omgeving.

Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, wordt geïnterneerd. Dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij vrijdag beslist. Volgens de VRT wordt hij opgenomen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent, waar hij aangepaste zorg krijgt.

De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 door het Gentse hof van assisen tot levenslang veroordeeld voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens pleitte toen voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet in een ernstige staat van geestesstoornis verkeerde.

Schizofreen