Kinderen toch in quarantaine na hoogrisicocontact

Een kind zal enkel de quarantaine mogen verlaten, als het hoogrisicocontact plaatsvond buiten het gezin. 'Wanneer een leerling buiten het gezin een hoogrisicocontact oploopt, dan mag die leerling nog altijd naar school - want het leerrecht is essentieel. Vanzelfsprekend is het risico wel te groot als het hoogrisicocontact binnen het gezin zit. Dat is nu verduidelijkt', reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.