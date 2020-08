Kinderexperten vragen volledig opstart van scholen

Een Task Force van kinderexperten eist dat alle scholen in september volledig heropstarten voor iedereen. 'We zetten toekomst van onze jeugd serieus op het spel als we niet resoluut de kaart van jongeren trekken.'

Kinderartsen en -experts, verenigd in de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, zien geen enkele medische reden die een volledige heropstart op 1 september van de scholen onmogelijk zou maken.

In een open brief woensdag vragen deze experten - waaronder kinderartsen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen - om van de heropening van de scholen de belangrijkste prioriteit te maken.

'De leerplicht en het leerrecht moeten worden opgeëist. Een werking van 50 en zelfs 80 procent is niet voldoende. Afstandsonderwijs is niet voldoende. Een theoretisch draaiboek is niet voldoende', klinkt het.

'De scholen moeten de middelen, zowel logistiek als qua personeel, krijgen zodat het haalbaar is volledig open te gaan en voltijds onderwijs voor alle kinderen aan te bieden.'

'In België leven meer dan 2,3 miljoen kinderen jonger dan 18 jaar. Zij zijn onze toekomst. En die toekomst van onze jeugd zetten wij als maatschappij serieus op het spel wanneer we niet dringend en resoluut de kaart van de kinderen en jongeren trekken. De volledige heropstart van de scholen speelt daarin een centrale factor', is te lezen in de open brief.

Mondmaskers

De Task Force stelt ook algemene hygiënemaatregelen voor op maat van de doelgroep en de context op school. Zo zou geen anderhalve meter afstand nodig zijn tussen leerlingen onderling, binnenskamers in hun klasbubbel, en in openlucht binnen hun jaarbubbel. Maar wel tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling.

Verder pleit de groep voor 'rationeel mondmaskergebruik' voor de oudere leeftijdsgroepen (+12 jaar) zoals algemeen aanbevolen, bijvoorbeeld in beweging buiten de klas- of jaarbubbel.