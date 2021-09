Kitir trekt 4,5 miljoen euro extra uit voor Palestijnse vluchtelingen

Kitir (Vooruit) maakt 4,5 miljoen euro extra vrij voor UNWRA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Dat heeft ze maandag aangekondigd op haar eerste buitenlandse missie als minister van Ontwikkelingssamenwerking in Jordanië en Libanon.

Kitir bezocht maandag onder meer een vaccinatiecentrum, een meisjesschool en een gezondheidscentrum in Baqa’a, het grootste vluchtelingenkamp van Jordanië. In het kamp op zo’n 20 kilometer van de Jordaanse hoofdstad Amman leven zo’n 129.000 Palestijnse vluchtelingen, vaak in moeilijke omstandigheden. Velen van hen wonen al tientallen jaren in het kamp, maar maken nog steeds geen aanspraak op de Jordaanse nationaliteit, waardoor ze niet mogen stemmen, geen huis mogen kopen en geen officiële job mogen uitoefenen.

Onderwijs

Volgens Kitir is onderwijs een belangrijke hefboom om de Palestijnse vluchtelingen te versterken. Daarom wil ze, naast de 7 miljoen structurele steun die België voor UNWRA uittrekt, 3,5 miljoen extra investeren in onderwijsprojecten in noodsituaties en 1 miljoen in een programma voor dringende financiële bijstand aan vluchtelingen die onder de armoedegrens leven. ‘Alles begint met onderwijs’, zei Kitir. ‘Voor deze generatie kinderen en jongeren is het de enige uitweg.’