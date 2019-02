Klimaat aanpakken? Vergeet het cement en de koeien niet

Premier Charles Michel wil met de Klimaatcoalitie, een collectief van milieu- en middenveldorganisaties, samen oplossingen zoeken tegen de klimaatverandering. De Tijd geeft al concrete tips om op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Industrie

Volgens het jongste jaarrapport dat ons land aan de Europese Commissie heeft bezorgd, waren industriële processen en industriële verbranding in 2017 goed voor 29 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is al minder dan in 1990, toen het nog 34 procent was, maar het dalingspotentieel is nog niet uitgeput.

Een industriële sector waar nog veel winst te rapen valt, is de cementnijverheid. Bij de productie van 1 kilogram cement komt 600 à 700 gram CO2 vrij, wat het tot een van de meest belastende industrieën maakt. Wereldwijd levert die 6 procent van de uitstoot. Met nieuwe productiemethodes kan dat een pak naar beneden.

Schermvullende weergave ©BELGA

‘Men is al bezig met het gedeeltelijk vervangen van cement door minerale poeders, zoals slakken en assen die als restproduct uit andere industrieën komen’, zegt Stijn Matthys, professor van UGent DuraBUILDmaterials, dat onder meer onderzoek doet naar betontechnologie. ‘Om cement helemaal te vervangen, zijn andere technieken nodig, zoals alkali-activatie van minerale poeders als bindmiddel in het beton.’

‘Een andere technologie is carbonatatie, waarbij de cement vervangen wordt door minerale poeders die uitharden door CO2. Die techniek heeft dus het voordeel dat het broeikasgas in de steen zelf wordt opgeslagen. Ze is bruikbaar voor losse bouwelementen zoals straatstenen, maar nog niet voor grote dragende betonconstructies.’ Het Vlaamse onderzoekscentrum VITO ontwikkelde samen met het Genkse bedrijf Orbix een gamma bouwmaterialen dat met die methode gemaakt wordt. De carbstone is nog niet in ons land te koop, maar wel al in Nederland, onder de naam CO2Mpensatiesteen.

De overheid heeft hefbomen in handen om de nieuwe betontechnieken versneld in te voeren. Ze kan het proces van normering en certificering versnellen, zodat klimaatvriendelijke bouwmaterialen sneller op de markt komen. En ze kan in haar openbare aanbestedingen resoluut de voorkeur geven aan zulke producten. ‘In Nederland hebben ze daarvoor onlangs het principe van de schaduwkosten ingevoerd: aanbieders van klimaatvriendelijke producten mogen de uitgespaarde milieukosten in hun offerte verrekenen, waardoor ze competitiever worden tegenover klassieke aanbieders’, zegt Matthys.

Transport

De transportsector is met 22,5 procent van de Belgische uitstoot een absolute prioriteit in alle klimaatplannen. Maar ingrijpen ligt politiek gevoelig, zoals de aanslepende discussie over rekeningrijden aantoont. Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu suggereert om op korte termijn alvast het gunstregime van de bedrijfswagens te verstrengen. ‘Maak de tankkaart bijvoorbeeld niet langer beschikbaar voor privéverplaatsingen.’

Weg met koeltrucks Dat klimaatwinst soms in een klein hoekje zit, bewijst Colruyt. De supermarktgroep bedacht een systeem waardoor geen aparte koeltrucks nodig zijn om haar winkels te bevoorraden. Met speciale koelkarren kunnen de gekoelde producten samen met de andere koopwaar in gewone vrachtwagens vervoerd worden. ‘In combinatie met een slimme transportplanning konden we sinds 1994 al meer dan 7,5 miljoen kilometer besparen’, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Colruyt pionierde met de eigen opwekking van wind- en zonne-energie, maar daar blijft het al lang niet meer bij. Alle heftrucks in het distributiecentrum rijden op waterstof die ze tanken in een eigen waterstofstation. De medewerkers worden gestimuleerd om wagens op aardgas (CNG) te kiezen, en in enkele winkels experimenteert Colruyt met de recuperatie van restwarmte uit zijn koelinstallaties.

De versnelde elektrificatie van het wagenpark kan de komende jaren veel winst opleveren, denkt hij. ‘Vanaf 2020 verwachten we een enorme toename van het aanbod elektrische wagens, en een daling van de kostprijs. Tegen 2023 zullen die wagens over hun hele levensduur niet meer kosten dan fossiele brandstofwagens, zonder subsidies. De overheid moet nu een traject opstellen om die overgang naar emissievrije wagens te begeleiden.’

Bienstman ziet ook nog andere ‘quick wins’. ‘Investeer veel sneller dan vandaag in emissievrije bussen, die marktrijp zijn. En elektrificeer de resterende dieseltreinen in ons land’.

Verwarming

De verwarming van gebouwen is verantwoordelijk voor zowat 18 procent van de Belgische uitstoot. Isolatie van oudere gebouwen blijft een maatregel waarmee snel en veel winst kan worden geboekt. Premies en andere stimuli zijn een deel van het verhaal, maar volgens Bienstman wordt de bestaande regelgeving te weinig afgedwongen. ‘Er bestaan energienormen voor huurwoningen, maar veel huizen voldoen daar niet aan. Met meer inspecties zullen verhuurders wel in actie schieten.’

‘Hervorm daarnaast het systeem van de woonbonus (de fiscale aftrek voor huiseigenaars, red.), die nu vooral de woningprijzen omhoog duwt. In de plaats daarvan kan je beter de registratierechten verlagen en stimuli geven voor een versneld renovatiebeleid.’ Hij vraagt ook een juistere prijszetting op de ingewikkelde energiefactuur, om mensen naar zuinige technologie zoals warmtepompen te leiden.

Energieproductie

Schermvullende weergave ©REUTERS

Het opwekken van energie leverde 17,6 procent van de Belgische uitstoot in 2017. Zon en wind rukken op in de energiemix, maar plaatsen de stroomnetbeheerders voor nieuwe problemen. Hoe vang je plotse pieken in de vraag op? Volgens Ronnie Belmans van het onderzoekscentrum EnergyVille (KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt) zijn daar oplossingen voor. ‘In Californië worden nu installaties in gebruik genomen waar een combinatie van zonne-energie en batterijen de piekvraag goedkoper dekt dan gascentrales. Op de Limburgse Terhills-site wordt een gelijkaardig systeem getest met batterijen van Tesla en software van het Antwerpse bedrijf REstore (nu een onderdeel van het Britse Centrica, red.).’

Een betere afstemming van vraag en aanbod kan helpen om het verlies aan hernieuwbare energie zo klein mogelijk te maken. Data spelen daar een cruciale rol in: als we de productie en de vraag beter kunnen voorspellen, kunnen ‘flexibele gebruikers’ hun vraag heroriënteren naar de momenten waarop veel hernieuwbare energie beschikbaar is. Jonge bedrijven, zoals REstore, ThermoVault, Enervalis en Actility, hebben zich gespecialiseerd in technologie en software om vraag en aanbod in real time met elkaar in evenwicht te brengen.

De overheid kan ten slotte meer inzetten op lokale energieproductie door zogenaamde Local energy communities (LEC’s). Denk aan bedrijfsterreinen of residentiële wijken die zelf duurzaam energie opwekken. ‘In Vlaanderen zijn verscheidene LEC’s in voorbereiding, vaak in combinatie met lokale warmtenetten die gevoed worden door groene warmte’, zegt Guy Vekemans van VITO/EnergyVille.

Landbouw

Schermvullende weergave ©Mediafin

Met 10,8 procent van de uitstoot is de landbouw niet de grootste klimaatzondaar, maar de uitstoot van broeikasgassen is wel erg hoog in verhouding tot het economische gewicht van de sector. Niet CO2, maar methaan is de grootste boosdoener. Het krachtige broeikasgas komt in de atmosfeer via de winden van koeien. ‘Er wordt volop onderzoek gedaan naar voedingssupplementen die de productie van methaan door koeien kunnen verminderen. De toevoeging van koolzaadschroot (afval van de productie van koolzaadolie, red.) in het veevoeder geeft al een daling van 15 procent’, zegt Griet Lemaire, directeur van het Vlaamse infocentrum voor land- en tuinbouw (VILT). De Nederlandse groep DSM ontwikkelde een nieuw supplement dat de uitstoot zelfs met een derde kan terugdringen. DSM hoopt het rond 2020 op de markt te brengen.

‘Landbouwbedrijven kunnen ook meer inzetten op eigen energieproductie, met warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen en kleine windturbines’, zegt Lemaire. Maar ze wijst op de precaire financiële situatie van veel landbouwers, die wel wat steun kunnen gebruiken. ‘We vragen daarom ook een bewuster gedrag van de consument. Koop producten van hier en kies niet altijd voor het goedkoopste. Voor parfum betalen we makkelijk 50 keer de kostprijs, waarom verwachten we dan van voedsel dat het niets mag kosten?’

Een andere optie die je als consument hebt, is het minderen van je vleesconsumptie. De komende jaren zullen vleesfanaten steeds meer alternatieven krijgen in de vorm van ‘kunstvlees’ dat volledig vegetarisch is of dat in industriële installaties ‘gekweekt’ wordt. Al zullen prijs en smaak nog een hele tijd verschillen van ‘echt’ vlees.

Volgens Bienstman is er ook nood aan een verbod op het gebruik van steenkool. ‘Steenkool maakt een bescheiden comeback in de land- en tuinbouw, als warmtebron om serres te verwarmen. Ook de suikerfabriek in Tienen gebruikt in haar processen nog steenkool, en ongeveer 1 procent van de woningen wordt er nog mee verwarmd.’

Hoeveel CO2 stoot België uit? Een overzicht in drie grafieken op tijd.be/co2.