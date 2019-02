Klimaat leidt tot antikapitalistisch opbod in Wallonië

Het klimaatdebat heeft in Franstalig België een sterke antikapitalistische insteek. Het voorstel van PS-voorzitter Elio Di Rupo dat bedrijven 5 procent van hun winsten in een klimaatfonds zouden storten, is daar een bewijs van.

De communisten van de PTB/PVDA hebben in Franstalig België de klimaatdiscussie naar hun hand proberen te zetten door keihard in de aanval te gaan tegen Ecolo. De Franstalige ecologisten surfen net zoals Groen in Vlaanderen op de groene golf. Volgens PTB-boegbeeld Raoul Hedebouw zal de strijd tegen de klimaatverandering met de ecologisten niet lukken, omdat zij het kapitalistisch systeem ‘weigeren af te zweren’.

De PTB/PVDA stelt de oprichting van een klimaatinvesteringsbank voor, die tegen de markt in zou investeren in groene oplossingen.

Sign for my future

PS-voorzitter Elio Di Rupo deed maandag in een interview met Le Soir het tegenvoorstel om een publiek-privaat klimaatfonds op te richten. Dat is volgens hem realistischer dan de oprichting van een klimaatbank.

Hij roept de bedrijfsleiders die zich achter het manifest ‘Sign for my future’ hebben geschaard op om vrijwillig 5 procent van hun winst vrij te maken voor het klimaatfonds. Het gaat om bedrijven zoals Umicore, Danone, Pairi Daiza, Proximus, Delhaize en Luminus.

Het voorstel zou volgens Di Rupo neerkomen op een ‘erg redelijke’ inspanning van jaarlijks 350 miljoen euro voor de klimaattransitie. Over een periode van vijf jaar moet het fonds 1,7 miljard euro aan investeringen mogelijk maken.

Sceptisch

‘Door dat te doen, zouden de patroons tonen dat ze de actie niet alleen steunen om zichzelf een gerust geweten te bezorgen, maar ook dat ze zich bewust zijn van de klimaatcrisis en dat ze de noodzakelijke investeringen willen helpen realiseren’, aldus Di Rupo.

Een belronde bij enkele bedrijven, waaronder BNP Paribas, Delhaize en Colruyt, leert dat bedrijven niet wild enthousiast reageren op het voorstel van Di Rupo. De bedrijven benadrukken dat ze al grote inspanningen doen voor het klimaat, en dat ze sceptisch staan tegenover een klimaatfonds dat door de overheid zou worden bestierd.

Ecorealisme

De PS-voorzitter wijst er nog op dat zijn partij nu helemaal een bocht heeft genomen naar het ecorealisme. ‘We zitten op een nieuw spoor. Het kan een studieonderwerp voor historici zijn. We zitten helemaal op de lijn van het ecosocialisme’, aldus Di Rupo, die meteen zijn voet naast de communisten zet.

‘Men mag zich niet vergissen. De verantwoordelijken voor de uitputting van de grondstoffen zijn niet de politici, maar de kapitalisten en het winstbejag. De fout zit in het economisch model van de ultraliberalen, die dat succesvol hebben opgelegd aan de hele wereld.’

Circulaire economie

In een reactie op de kritiek dat Ecolo te weinig afstand zou nemen van het kapitalistische model, liet Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet al verstaan dat het ‘staatsmodel’ van de PTB niet beter is.

De kern van het probleem is volgens Nollet dat we doorgeschoten zijn in ons productiemodel van altijd maar meer. ‘Dat moeten we verlaten en we moeten evolueren naar een circulaire economie die het ritme respecteert dat de aarde kan dragen’, liet Nollet al eens optekenen in Le Soir.

Toverformules

Ook voor de MR staat het klimaat hoog op de agenda. Op een verkiezingscongres in Namen wees partijvoorzitter en premier Charles Michel er zondag op dat niets doen geen optie is.