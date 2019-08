Klimaatactiviste Kyra Gantois breekt met Anuna De Wever

Klimaatactiviste Kyra Gantois stapt uit de kerngroep van Youth for Climate, de klimaatbeweging die Gantois samen met Anuna De Wever heeft opgericht.

In een lang bericht op Twitter heeft Gantois het over de oplopende spanningen en meningsverschillen tussen haar en Anuna De Wever. ‘Ik ben het gewoon beu om behandeld te worden als een stuk vuil’, klinkt het onder meer. Gantois wil zich wel blijven inzetten voor het klimaat.

Het is een publiek geheim dat er al langer een haar in de boter zit tussen Gantois en De Wever. In een uitgebreide boodschap op Twitter bevestigt Gantois dat er al langer wrijvingen en ruzies zijn met Anuna en dat voor haar de maat nu vol is.

‘Wat niemand zag is dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en ik ook wel mijn ding te zeggen had en ik daar nooit de kans toe kreeg’, aldus Gantois. ‘De band tussen Anuna en mij werd slechter en slechter. We kregen vaak ruzie, deels omdat we beiden ook onder een enorme stress stonden.’