Klimaatactivisten bezetten hoofdkantoor Ecolo en Groen

30 leden van de klimaatbeweging Tegengas bezetten maandag het hoofdkantoor van Groen en Ecolo in Brussel. De actie illustreert hoe radicale klimaatactivisten almaar vaker botsen met hun pragmatische bondgenoten in de groene partijen.

Eén dag na de klimaatmars, die tienduizenden mensen op de been bracht, hebben leden van de klimaatbeweging Tegengas het gloednieuwe hoofdkantoor van Groen en Ecolo ingenomen. Met behulp van spandoeken eisen ze dat de regering zich volledig achter de kernuitstap in 2025 schaart én het subsidiemechanisme voor fossiele gascentrales annuleert.

De activisten hekelen de aanwezigheid van groene politici op de klimaatmars. 'Meelopen in de klimaatmars betekent kiezen voor een 100 procent duurzame toekomst, zonder fossiele brandstoffen, zonder kernenergie en zonder andere zinloze megaprojecten zoals de uitbreiding van het vliegveld van Luik, de plasticfabriek van Ineos, de Boucle du Hainot (een hoogspanningsverbinding tussen Avelgem en Courcelles, red.) of het volbouwen van de Friche Josaphat', klinkt het in een persbericht.

Vooral het subsidiemechanisme (CRM) voor gascentrales dat federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft uitgewerkt, om voldoende vervangcapaciteit voor de kerncentrales te creëren, stoot op kritiek. 'Het is asociaal om in een tijd waarin de energiekosten voor huishoudens onbetaalbaar dreigen te worden, miljarden subsidies uit te delen aan fossiele-energiebedrijven die vervolgens de winst in hun eigen zak steken', zegt Tegengas. 'Deze nieuwe gascentrales zijn onnodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig en ondemocratisch.'

'Non-beleid'

Bij Groen zijn ze verbaasd over de demarche van de klimaatactivisten. 'De actiegroep Tegengas is zowel tegen kerncentrales als tegen tijdelijke gascentrales. Bij eventuele energietekorten is het alternatief dan of het afschakelen van gezinnen en bedrijven of het importeren van potentieel veel meer vervuilende en ook heel dure energie', zegt partijwoordvoerder Bram Sebrechts in een reactie aan De Tijd.

Hij wijst erop dat de kernuitstap een beslissing is die 18 jaar geleden is genomen en sindsdien door tien regeringen en zes energieministers is bevestigd. 'De harde realiteit is dat door het non-beleid van de afgelopen decennia gascentrales als tijdelijke overgangsmaatregel noodzakelijk zijn', klinkt het.