Klimaatprotest slaat over naar Nederland

Voor het eerst komen ook de Nederlandse scholieren op straat om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. In België zijn in verschillende steden marsen gepland.

Deze donderdag wordt opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Duizenden scholieren betogen dit keer niet enkel in Brussel voor een ambitieuzer klimaatbeleid, maar ook in Antwerpen, Kortrijk en Hasselt. In Wallonië zijn acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.

Vooral in Leuven wordt veel volk verwacht. De politie heeft het over 10.000 mensen, onder wie de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, Anuna De Wever en Kyra Gantois. Ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zal op de betoging aanwezig zijn.

Geen gelul

Voor het eerst komen ook in Nederland scholieren op straat. In Den Haag zijn ze met duizenden samengekomen om te demonstreren. Volgens de politie gaat het om 4.000 tot 5.000 jongeren. De leerlingen, vooral middelbare scholieren, lopen met spandoeken en borden met teksten als 'Geen gelul, uitstoot naar nul', 'Help het klimaat voordat de wereld vergaat', en 'Thinking in solutions, not in pollution'.

Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk.

Zo’n 350 Nederlandse wetenschappers dragen de actie een warm hart toe. In een open brief in de krant Trouw betuigen ze hun steun aan de klimaatspijbelaars. 'Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk', schrijven ze.