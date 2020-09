Koen Geens past voor volgende regering

Het is nogal wat dat de 62-jarige jurist het voor bekeken houdt: na het vertrek van Kris Peeters naar het Europees parlement was hij hét zwaargewicht van CD&V geworden op het federale niveau. Maar dat hij niet in de plannen van Coens voorkwam -niet als premier en blijkbaar dus ook niet als minister- werd de jongste dagen steeds luider gefluisterd. De nieuwssite Newsmonkey pakte deze middag uit met de bevestiging van de vele geruchten. In de entourage van Koen Geens kreeg De Tijd intussen ook bevestiging.