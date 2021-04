Koen Schoors in cockpit federale investeringsmaatschappij

De benoemingscarrousel draait weer op volle toeren. Nadat de regering-De Croo in maart een akkoord had bereikt over de verdeling van tientallen bestuursmandaten bij de overheidsbedrijven, worden daar nu almaar meer namen op gekleefd. We berichtten eerder deze week dat Groen zijn gewezen voorzitter Wouter Van Besien benoemt als bestuurder bij de NMBS, waar de Ecolo’er Thibaut Georgin de nieuwe voorzitter wordt.