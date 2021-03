Komt er echt beweging in Vooruit?

Sinds zijn aantreden heeft Conner Rousseau bijna alles juist gedaan om van een afgebrande schuur weer een hippe tent te maken. Om er ook volk naartoe te krijgen, moet Vooruit meer kunnen voorschotelen dan het ‘bewegingstrucje’.

Bij Vooruit, de nieuwe socialistische beweging die zondag werd gelanceerd, staat zeker de webshop al op punt. Er zijn liefst 56 producten met het nieuwe logo te koop, gaande van petten over totebags tot hoodies. Kortom, het soort spullen waarmee je eerder voorzitter Rousseau ziet rondlopen dan minister Frank Vandenbroucke.

Het is wat gemeen om te stellen dat de webshop al beter is uitgebouwd dan het programma van Vooruit, maar het is toch het gevoel dat zondag is achtergebleven bij nogal wat observatoren. ‘Ik vraag me af wat er het jongste halfjaar gebeurd is, want wat we zondag hebben gezien, weten we al van in september’, zegt marketeer Jan Callebaut.

‘Ik geloof in de wervende kracht van Rousseau. Hij heeft zich met een aanstekelijke naïviteit gesmeten in de regeringsvorming, hij komt dynamisch en no-nonsense over en hij is niet beladen met de erfenissen uit het verleden. Maar in een volgende fase moet hij bewijzen aan de gewone werkmens - wat volgens mij het doelpubliek moet zijn - dat hij hem iets te bieden heeft. In dat bewegingsverhaal geloof ik niet. Een politieke partij moet zelf met oplossingen komen voor de problemen en de angsten van de mensen, moet die aantrekkelijk communiceren en geloofwaardig zijn’, aldus Callebaut.

Ik heb zondag niets gehoord waaruit ik moet afleiden dat Vooruit iets anders is dan sp.a. Carl Devos Politicoloog (UGent)

Ook politicoloog Carl Devos (UGent) bleef wat op zijn honger zitten. ‘Ik heb niets gehoord waaruit ik moet afleiden dat Vooruit iets anders is dan sp.a. Dat Vooruit de mensen actief gaat bevragen? Tja, dat doen alle partijen tegenwoordig. Ik had op zijn minst verwacht dat een paar uitgewerkte nieuwe ideeën of misschien wel nieuwkomers gelanceerd gingen worden. Een aanzet tot debat over de heroriëntering van de kinderbijslag is een beetje mager, niet?’

Devos geeft echter ook veel credits aan Rousseau. ‘Op een paar uitschuivers na - zoals geen standpunt hebben over de toekomst van Brussel - heeft hij het heel clever aangepakt sinds hij voorzitter van de sp.a is geworden. Hij heeft de hele partij achter zich geschaard en alle clanoorlogen gestopt, waardoor hij geruime tijd immuun zal zijn voor kritiek en cynisme van buitenaf. Hij heeft bovendien de hele backoffice vernieuwd, de studiedienst versterkt en de communicatie gestroomlijnd. Hij heeft ook krediet opgebouwd door in de regeringsvorming boven zijn leeftijd en ervaring te presteren. Dat is een mooie basis om op verder te werken, maar dat blijft extern niet hangen. Je moet daar ook inhoud tegenover kunnen zetten waarmee je de belofte van vernieuwing effectief waarmaakt. Voor een beweging die zogezegd anders aan politiek doet, heeft Vooruit toch duchtig meegedraaid in de benoemingscarrousel van de regering-De Croo’, grijnst Devos.

Instagram

De vraag is of de oude paradigma’s van politieke successen nog gelden in een tijd waarin tieners vanuit hun slaapkamer kunnen uitgroeien tot sterren op TikTok. Op Instagram heeft ‘KingConnah’ intussen 111.000 volgers, waaronder vele tienduizenden mensen die de politiek nauwelijks volgen. Komt politiek succes finaal niet neer op burgers die zichzelf associëren met een charismatische leider of deel willen zijn van een succesvolle club? Hetzelfde met politieke verruimers: die komen ook meestal pas als er zetels te winnen vallen, zoals jaren bij de N-VA het geval was.

Devos: ‘Ja, het zal wel dat er vandaag andere manieren zijn om kiezers te mobiliseren. Maar die 111.000 Instagram-volgers zijn maar een fractie van het aantal kiezers en hoe duurzaam is die hele personencultus vooral? Wat als het merk Conner Rousseau plots beschadigd wordt? Wat blijft dan over?’

Kinderbijslag

Vooruit-kopstuk Joris Vandenbroucke vindt de kritiek te makkelijk. ‘Wij starten niet van een wit blad. De sp.a kan je moeilijk een inhoudsloze partij noemen. Ons verkiezingsprogramma van 2019 stond er en heeft een ruime neerslag gekregen in het federale regeerakkoord.'

We leggen onszelf op een volledig nieuwe standaard van inspraak en debat te creëren en er over twee jaar te staan met nieuwe inhoudelijke lijnen. Joris Vandenbroucke Kamerlid Vooruit

'We leggen onszelf op een volledig nieuwe standaard van inspraak en debat te creëren en er over twee jaar te staan met nieuwe inhoudelijke lijnen. Wij kunnen dat: het is niet voor niets dat alle parlementsleden hun persoonlijke medewerker hebben moeten afstaan aan de partij. Zondag hebben we vooral willen meegeven dat we geen taboes uit de weg gaan en een verantwoordelijke beweging willen zijn. In de plaats van voor te stellen om te bestuderen of de kinderbijslag voldoende bijdraagt tot de strijd tegen armoede zou het veel makkelijker zijn om er wat miljarden boven op te gooien. Dat doen we net niet: besturen is keuzes maken.'

Vooruit lijkt met een eerste succesje te kunnen uitpakken. Woensdag nodigt Rousseau de pers uit in Aalst, waar de socialisten in 2014 uiteenvielen in sp.a en Lijst.A. Zijn woordvoerder wil nog niets kwijt, maar de verwachting is dat de hereniging wordt aangekondigd.