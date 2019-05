Koning Albert gaat DNA-staal afstaan

Koning Albert II gaat dan toch een DNA-staal afstaan in de zaak-Boël. Dat laat zijn advocaat weten aan de VRT. De resultaten van het onderzoek zouden wel geheim blijven tot het Hof van Cassatie zich over de zaak heeft uitgesproken.

Eind 2018 besliste het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine Boël is. Tegelijk vroeg het koning Albert II binnen drie maanden een DNA-test te ondergaan.

De advocaten van Albert II gingen in cassatie tegen de uitspraak van het hof van beroep en stelden dat de DNA-test niet kan worden opgelegd zolang het Hof van Cassatie zich niet heeft uitgesproken. Maar midden mei oordeelde het hof van beroep van Brussel daar anders over. Het besliste dat de koning nu al een DNA-staal moest afstaan, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat dat niet gebeurde.