Koning Albert heeft zondag prinses Delphine ontmoet

Koning Albert II en koningin Paola hebben afgelopen weekend prinses Delphine ontmoet. Dat heeft het koninklijk paleis dinsdag aangekondigd.

'Zondag werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat. Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen', klinkt het in de mededeling van het paleis die de ontmoeting bekendmaakt.

De ontmoeting is frappant omdat vader en dochter elkaar niet meer gezien hebben sinds Delphines jeugd. Hun relatie raakte zwaar verzuurd door de jarenlange juridische strijd over het biologische vaderschap.

'Na het tumult, het lijden en de verwondingen is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan', vervolgt het persbericht. 'Dat zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden.'

Begin oktober zette het Brusselse hof van beroep finaal een punt achter het juridisch getouwtrek met het oordeel dat Delphine de wettelijke dochter van koning Albert II is en dus prinses van België wordt.

Verrassend snel daarna was er al 'een warme ontmoeting' tussen Delphine en koning Filip. Knap communicatiewerk van de koning, klonk het toen. Ook koning Albert liet weten dat hij 'zeer verheugd' was over de toenadering.