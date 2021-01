Koning Filip: 'Hele wereld rekent op ons voor covidvaccins'

'We mogen fier zijn op de Belgische rol in de ontwikkeling, de productie en de verdeling van de coronavaccins, maar daardoor rust ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders', zegt koning Filip.

Naar jaarlijkse traditie speechte koning Filip voor de 'gestelde lichamen' bij wijze van nieuwsjaarsreceptie. Samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) sprak de koning de overheden van het land toe vanuit de troonzaal van het koninklijk paleis. Dit jaar verliep de ceremonie digitaal.

Buitenlandse gesprekspartners bedanken en feliciteren mij voor de cruciale rol van België in de strijd tegen het coronavirus. Koning Filip

'Buitenlandse gesprekspartners bedanken en feliciteren mij voor de cruciale rol van België in de strijd tegen het coronavirus', zei de koning. 'Die hebben we te danken aan een buitengewone samenwerking tussen overheden en universiteiten, tussen de openbare sector en de industrie.' Tegelijk brengt die rol 'een grote verantwoordelijkheid' met zich mee, waarschuwde de koning. 'De wereld rekent op ons.'

Mentaal welzijn

Naast de vaccins had de koning aandacht voor de impact van de lange crisis op het mentaal welzijn van de Belgen. Hij dacht daarbij vooral aan jongeren, die het vaak extra moeilijk hebben en snakken naar toekomstperspectief. Als we de 'enorme socio-economische uitdagingen goed aanpakken, kunnen we ze nieuwe kansen bieden'.

We hebben in ons land alles in huis om te slagen in de wereld na corona. Onze belangrijkste grondstof zijn onze mensen. Koning Filip

Volgens de koning heeft de politiek nog een prangende opdracht: de relance. Daarbij moet ook aandacht gaan naar ouderen en andere groepen die minder betrokken worden in het actieve leven. 'Gelijke kansen zijn belangrijk, zeker op de arbeidsmarkt, waar discriminatie heerst.'

De koning toonde zich tevreden over de volwaardige federale regering, die in oktober bijna anderhalf jaar na de verkiezingen aantrad. 'Met veel geduld is een lange weg afgelegd om uiteenlopende maatschappelijke visies te verenigen rond een gemeenschappelijk project.' De koning noemde de regering-De Croo 'een stevige ploeg'.