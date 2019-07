Koning Filip maant regeringsonderhandelaars tot spoed aan

'Verscheidenheid is onze kracht'

De koning erkende dat ons land divers is, maar volgens hem is dat juist een sterkte. 'Onze verscheidenheid en complementariteit zijn onze kracht. Zo staan we internationaal bekend en zo rekent men ook op ons', zei hij. 'Misschien beseffen wij dat onvoldoende. Het is onze eigenheid. We mogen er trots op zijn.'