Koning Filip ontmoet prinses Delphine

Koning Filip heeft vorige week zijn halfzus prinses Delphine ontvangen in het kasteel van Laken. Het is een opmerkelijke geste nadat de oude koning Albert zijn dochter jarenlang had afgewezen.

Het is al vaak gezegd: de huidige vorst en zijn entourage kennen iets van goeie pr. Twintig jaar lang hing de zaak Delphine als een schaduw boven de koninklijke familie. Eén vage verwijzing heeft Albert ooit gedaan naar de buitenechtelijke relatie die hij ooit had met de moeder van Delphine, maar daar bleef het bij. De pijnlijke strijd die Delphine daarna moest leveren om via DNA-onderzoek te bewijzen dat Albert effectief haar vader is, bleef knagen aan de monarchie.

Nu de kunstenares officieel is erkend als prinses vond koning Filip de tijd rijp om dat pijnlijke verleden te begraven. Vorige week ontmoette hij zijn halfzus, maakte het paleis donderdagmiddag bekend via een gezamenlijk statement van de twee royals.