Koning voert charmeoffensief voor VN-zitje

België strijdt met Duitsland en Israël om twee jaar in de VN-Veiligheidsraad te mogen zetelen.

Ons land heeft maandagavond in New York een receptie georganiseerd met ruim 400 genodigden. Samen met koning Filip en koningin Mathilde verdedigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) er de Belgische kandidatuur om in 2019 en 2020 te mogen zetelen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Het zou meteen de zesde keer zijn dat België die eer te beurt valt. Daarvoor moet het wel Duitsland of Israël buitenspel zien te zitten. De drie landen behoren tot de regionale groep 'West-Europa en anderen', die recht hebben op twee zitjes in de VN-Veiligheidsraad. De toekenning van de zitjes gebeurt op 8 juni.

Het Belgische vorstenpaar wordt daarom ingezet voor een heus charmeoffensief. Filip en Mathilde landden maandag in New York, waar ze op uitnodiging van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miroslav Lajcák, een vergadering op hoog niveau zullen bijwonen over vredesopbouw en duurzame vrede. Koning Filip zal als eerste spreker het woord nemen op de conferentie. Het werkbezoek duurt nog tot en met woensdag.

Maandagnamiddag bezochten de koning en koningin samen met Reynders het Morgan Library & Museum in Manhattan. Daar loopt de tentoonstelling 'Power and Grace' met tekeningen van de Vlaamse barokschilders Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens.

In de bibliotheek organiseerde ons land vervolgens een receptie, waarop het koningspaar meer dan 400 gasten uitnodigde. Het gaat onder meer om heel wat permanente vertegenwoordigers bij de VN, maar ook de Ierse president Michael Higgins, zijn Gambiaanse tegenhanger Adama Barrow, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en diens Turkse ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu.