Koninklijk opdrachthouder Geens stevent af op verlengingen

Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) versnelt nog niet om te zien of een paars-gele coalitie levensvatbaar is. De verwachting is dat de koning zijn opdracht maandag verlengt.

De vicepremier van CD&V werd vorige week vrijdag onverwacht aangesteld als koninklijk opdrachthouder. Er was nochtans een akkoord tussen de voorzitters van de N-VA, de PS, de sp.a en CD&V om Bart De Wever (N-VA) aan het stuur van de lastige formatie te zetten. Maar het paleis trok een andere kaart omdat het gevoel leefde dat De Wever tegen een muur zou lopen.

De aanstelling van Geens veroorzaakte grote consternatie in zijn eigen partij. Voorzitter Joachim Coens voelde zich gepakt, omdat hij niet vooraf ingelicht was. Tijdens een bijeenkomst van de CD&V-top, waar de gemoederen hoog opliepen, werd Geens aan de leiband gelegd. Hij mag alleen een paars-gele coalitie rond de PS en de N-VA testen en dus geen Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V.

'Professioneler en slimmer'

Sinds Geens de leiding heeft, is het relatief stil geworden rond de formatie. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt, integendeel. 'Geens maakt vaart en hij gaat een pak slimmer en professioneler te werk dan alle vorige informateurs', klinkt het bij een onderhandelaar. Toch blijft de vraag of de PS en de N-VA verenigbaar zijn overeind.

De manier waarop Paul Magnette (PS) de voorbije dagen tekeerging tegen de taxshift van de regering-Michel is niet hoopgevend. Volgens de PS heeft centrumrechts een gat in de sociale zekerheid geslagen door fiscale cadeaus uit te delen aan de bedrijven. Voor Magnette is het uitgesloten dat het gat gedicht wordt met nieuwe besparingen. Hij wil dat de grote vermogens worden belast. De MR en de N-VA reageerden zeer gepikeerd.

CD&V gaat nog altijd uit van een volgende fase in de formatie, met Bart De Wever en/of Paul Magnette als formateurs.

Volgens CD&V moet dat los gezien worden van de formatie. 'Het aangekondigde banenverlies bij GSK is een bommetje in Wallonië. De extreemlinkse partij PTB springt daar gretig op. Het is logisch dat de PS wat stoom moet aflaten.' Ook de rivaliteit tussen Magnette en Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de MR, speelt een rol. 'Bouchez wil de PS onttronen als de grootste partij in Franstalig België. Die twee zitten voortdurend op elkaars kap.'