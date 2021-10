Kortgeding aangespannen om CovidScan-app op te schorten

Bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is een kortgeding aangespannen over de CovidScan-app, die het mogelijk maakt om Covid-19-certificaten digitaal te lezen en hun geldigheid na te gaan. Dat schrijft Le Soir donderdag.

De klacht is ingediend door Charta21, een vereniging die tijdens de lockdown is opgericht en die voornamelijk advocaten verenigt. Ze stelt zich ten dienste van de bescherming van fundamentele rechten en het privéleven in het bijzonder.