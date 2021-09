Kotentekort in Vlaanderen loopt op

Door de groeiende studentenpopulatie en projectontwikkelaars die de vraag niet kunnen volgen dreigt het nog moeilijker te worden een kot te vinden.

Het tekort aan studentenkamers is in Vlaanderen al nijpend, maar dreigt nog hardnekkiger te worden. Voor dit academiejaar spreken universiteiten over een run op koten. Begin juli waren in Leuven al evenveel koten volzet als normaal bij de start van het academiejaar. In Gent is de wachtlijst 30 procent langer dan vorig jaar.

De verwachting is dat de kotenschaarste aanhoudt door de groeiende studentenbevolking, valt in meerdere studentensteden te horen. Tegen 2030 stijgt het aantal 18-jarigen met 18 procent. 'Daardoor klimt wellicht het aantal studenten aan de universiteiten en de hogescholen', zegt Ann Gaublomme, de directeur studentenvoorzieningen van de KU Leuven. In tien jaar tijd groeide het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs met bijna een vijfde. Verwacht wordt dat die stijging aanhoudt. 'Ook in Brussel zet die groei extra druk op de studentenhuisvesting', zegt Jurgen Ral van Brik, dat een deel van de Brusselse koten beheert.

In Gent is de wachtlijst voor een kot 30 procent langer dan vorig jaar.

De internationalisering van onze universiteiten en hogescholen trekt almaar meer buitenlandse studenten aan, onder meer door de opgang van het Europese Erasmusprogramma. Volgens een studie van de vastgoedexpert Stadim en de kotenbeheerder Diggit Studentlife zitten in 2030 70.000 meer internationale studenten in Vlaanderen op kot. In een stad met internationale allures als Brussel zet dat extra druk op de kotenmarkt.

Huurwoningen

Bovendien willen steden studenten in gewone huurwoningen naar de kotenmarkt duwen om de woningprijzen in bedwang te houden. In Brussel zit een kwart van de studenten in een woning die niet voor studenten bedoeld is, zoals een appartement van de ouder. In Gent gaat het om 9.500 studenten. 'Je kan niet zomaar zeggen dat die 9.500 studenten uit die gewone woningen moeten. Maar op termijn moeten we die gezinswoningen ontlasten, want nu jaagt dat de prijzen naar omhoog', zegt Tine Heyse (Groen), de schepen voor Wonen in Gent.