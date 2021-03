Kraak misdaadtelefoons Sky ECC mijlpaal voor Belgisch gerecht

Met de grootste gerechtelijk actie ooit in ons land, gericht tegen criminelen met misdaadtelefoons van Sky ECC, heeft het Belgische gerecht een mokerslag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Het onderzoek toont vooral aan voor welke hoogtechnologische uitdaging de politie staat in de 21ste eeuw.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen opende eind 2018 een onderzoek naar de 'criminele diensten' van Sky ECC. De Antwerpse speurders waren het beu dat criminelen hen in tal van dossiers te slim af waren door versleutelde telefoons van Sky ECC te gebruiken. De politie kon die niet uitlezen omdat Sky ECC niet meewerkte met het gerecht. In ons land werden al 185 cryptofoons van Sky ECC in beslag genomen bij de georganiseerde criminaliteit, maar zelfs dat was nog maar het topje van de ijsberg.

Wereldwijd verdeelde het Amerikaans-Canadese Sky ECC al zeker 171.000 toestellen via groothandelaars en lokale verkopers in tal van landen, maar België én Nederland spanden de kroon. Van de 70.000 toestellen die elke maand actief zijn op het netwerk, blijken er 6.000 in België te worden gebruikt en 12.000 in Nederland. In juni 2019 besloot het federaal parket Sky ECC en al zijn verdelers aan te pakken, in samenwerking met Nederland. De helft van de gebruikers in ons land situeerde het gerecht in Antwerpen, in en rond de haven om daar in alle discretie de drugstrafiek te organiseren. In mindere mate doken de toestellen ook op in Brussel, de Limburgse grensstreek, Oost-Vlaanderen, Luik en Charleroi.

Stroomversnelling

Sinds enkele weken kwam het onderzoek in een stroomversnelling, met meer dan 1 miljard Sky ECC-berichten die de speurders konden onderscheppen. De helft daarvan konden ze ook al ontcijferen. De voorbije drie weken zijn meer dan 120 speurders van verschillende diensten van de federale gerechtelijke politie elke dag ingezet om de berichten in real time te volgen.

1,2 miljoen cash Bij de grote politie-actie werd dinsdag 1,2 miljoen euro cash geld gevonden.

Ook het Centrum voor Cybersecurity België, dat onder de premier valt, en de Staatsveiligheid boden hulp. De voorbije drie weken moest het gerecht via een centrale commandopost ingrijpen in België en elders in de wereld als info over ladingen drugs of levensgevaarlijke situaties binnenkwam. Zo werd al 17 ton cocaïne onderschept. Criminelen bleken zelfs gelijktijdig meerdere transporten aan te sturen en voor miljoenen euro's geld te laten afhalen.

Advocaten

Dinsdag om 5 uur 's ochtends bereikte die gigantische inspanning zijn hoogtepunt toen 1.600 politiemensen, onder wie 265 mensen van de speciale eenheden, werden ingezet om op meer dan 200 plaatsen huiszoekingen uit te voeren in opdracht van de Mechelse onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Het was de grootste gerechtelijke actie ooit in ons land. Vooral in Antwerpen, maar ook in Brussel, Charleroi en Luik. Bij de acties zijn 48 mensen opgepakt. Onder hen zijn zeker twee advocaten. Er zijn ook drie geldmachines, diamanten, juwelen, acht luxevoertuigen, 14 wapens, politie-uniformen en 1,2 miljoen euro cash ontdekt. De actie was ook bedoeld om het hele distributienetwerk rond Sky ECC op te doeken in ons land.

'In de komende weken en maanden zullen op basis van nieuwe strafbare feiten die in de gelekte berichten aan het licht gekomen zijn nieuwe dossiers worden geopend bij de verschillende parketten in ons land', zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Er zouden nog honderden onderzoeken kunnen volgen. Het wordt vooral een uitdaging voor de federale politie om de miljardenstromen aan crimineel geld die boven water komen efficiënt op te sporen.