Kris Luyckx verdacht van heling en schending beroepsgeheim

De bekende strafpleiter Kris Luyckx is zelf verdachte in een strafdossier. Hij wordt verdacht van heling en schending van het beroepsgeheim, omdat hij een homejacker zou hebben geholpen een wapen te verbergen.

Op 28 juni 2017 verstuurde de procureur-generaal van Antwerpen een brief naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Er waren volgens hem voldoende aanwijzingen om tegen Kris Luyckx (49) een strafvordering in te stellen voor schending van het beroepsgeheim en mededaderschap aan heling. Luyckx is niet alleen advocaat, maar ook plaatsvervangende rechter (‘raadsheer’) bij het Antwerpse hof van beroep. In zo’n geval bepaalt het wetboek van strafvordering dat meteen een brief moet vertrekken naar de minister.

Omdat Luyckx actief is bij het Antwerpse hof van beroep werd in september 2017 het onderzoek in handen gegeven van een onderzoeksrechter bij het Brusselse hof van beroep. Dat onderzoek nam enkele maanden in beslag. Al in mei 2018 bezorgde de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur-generaal van Brussel.

Moeder

Een van de bekendste advocaten van het land De 49-jarige Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx is een van de bekende strafpleiters in ons land. Hij duikt op in tal van mediatieke strafzaken. Hij is de raadsman van voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die zich ontpopte tot spijtoptant in het grote schandaal in de voetbalwereld, dat in 2018 losbarstte. Hij was ook de advocaat van Syriëstrijder Jejoen Bontinck. Luyckx trad op in tientallen assisenzaken, zoals het proces tegen moordenaar Hans Van Themsche, waarin hij de advocaat was van de familie van een slachtoffer. In 2008 werd Luyckx vanuit het niets aangeduid tot politiek secretaris van de Open VLD, wat hij tot 2012 was. En op de website van de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital staat te lezen dat hij er ook onafhankelijk bestuurder is.

De feiten die Luyckx werden aangewreven speelden zich af in de periode van 22 tot 28 juni 2017. Luyckx trad op als advocaat voor een man, die was aangehouden voor homejacking. Zowel bij de man als bij zijn vriendin waren huiszoekingen uitgevoerd. De speurders zochten allerlei mogelijke bewijzen, zoals de buit en de wapens die waren gebruikt.

Luyckx bezocht de man in de gevangenis en vroeg hem wat er aan de hand was. De man zou Luyckx hebben gezegd dat hij niet precies wist wat allemaal was gevonden tijdens de huiszoekingen. Hij zou Luyckx hebben aangeraden contact op te nemen met zijn moeder om te horen of die wist wat was meegenomen. Dat is ook wat Luyckx deed.

Na het gesprek met Luyckx ging de moeder op zoek naar wat de speurders niet hadden meegenomen tijdens de huiszoekingen. Zo ontdekte ze een wapen dat de speurders niet hadden gevonden. Omdat de speurders de telefoongesprekken van de moeder afluisterden, kwam aan het licht dat de moeder het wapen had gevonden en verstopt. Toen ze de moeder daarmee confronteerden, kregen de speurders van haar te horen dat ze via Luyckx had vernomen dat nog dingen niet waren gevonden. Ze kon daaruit afleiden waar ze die moest zoeken en kon die dus nog verbergen.

Heling

Luyckx ging praten met de moeder van zijn cliënt, een homejacker, die daarna een wapen van haar zoon verstopte voor de speurders.

Vandaar dat Luyckx verdacht wordt van schending van zijn beroepsgeheim én heling (van het wapen). De woordvoerster van het parket-generaal van Brussel, Liliane Briers, bevestigt aan De Tijd dat een dossier loopt tegen Luyckx. De advocaten van Luyckx, Patrick Hofströssler en Raf Verstraeten, benadrukken dat hun cliënt de beschuldigingen met klem ontkent. ‘Maar om het geheim van het onderzoek te respecteren, kunnen we geen verdere verklaringen afleggen.’

In juli vorig jaar opende de Brusselse procureur-generaal de procedure bij het hof van beroep om de rechtspleging te regelen in het dossier-Luyckx. Onder andere om het dossier tegen de homejacker te voegen bij het strafdossier tegen Luyckx en hem ‘bij samenhang’ ook te verwijzen naar het hof van beroep voor de schending van het beroepsgeheim en heling. Dan zou het hof moeten uitmaken wie de waarheid vertelt: probeerde de moeder haar hachje te redden door Luyckx erbij te betrekken of is de advocaat effectief in de fout gegaan door haar te tippen?

Procedurekwestie

Maar nadat Luyckx bijkomend onderzoek vroeg, werd de procedure geschorst. Op 18 november heeft de onderzoeksrechter het bijkomend onderzoek geweigerd, waarna de advocaten van Luyckx zowel bij het Hof van Cassatie als bij de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beroep aantekenden.

De vraag is wie kan oordelen over de vraag van Luyckx voor extra onderzoek. Bij ‘voorrecht van rechtsmacht’, als iemand rechter of plaatsvervangend rechter is, gelden niet de gewone regels en belandt de zaak meteen voor het hof van beroep.

Uit een eerder arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2016 leek het Hof van Cassatie bevoegd te zijn om ‘raadkamer’ te spelen als het over zulke zaken gaat en om de vraag om bijkomend onderzoek te beoordelen. Maar vorige week heeft Cassatie Luyckx laten weten dat het toch niet bevoegd is. Daardoor is de procedurekwestie nog niet van de baan en probeert Luyckx nu bij de kamer van inbeschuldigingstelling nog een uitspraak te krijgen over het bijkomend onderzoek.