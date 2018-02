Kristof Calvo: ‘Groen is grootste bondgenoot van premier Michel'

De oppositiepartij Groen roept premier Charles Michel (MR) op vaart te zetten achter het Investeringspact. ‘We zijn meer dan sommige leden van de meerderheid fan van het plan, maar het is in het slop aan het geraken’, zegt Kamerlid Kristof Calvo.

‘We zijn de grootste bondgenoot van de premier.’ Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer, zegt het zonder blikken of blozen.

‘Ik meen het. Voor het afsluiten van het Investeringspact heeft Michel meer aan ons dan aan sommige van zijn coalitiepartners.’ Met het Investeringspact wil de Franstalige liberaal tegen 2060 zo’n 60 miljard euro investeren. Vandaag licht hij in de Kamer toe hoever het staat met het vastleggen van de prioritaire investeringen. ‘We zijn benieuwd’, zegt Calvo. ‘Wat betekenen die 60 miljard? Tot nu toe is enkel over bestaande maatregelen gecommuniceerd. Opgewarmde kost dus.’

Is het Investeringspact een samenraapsel van gepland beleid, zoals kwatongen beweren?

Kristof Calvo: ‘Noem me naïef, maar ik geloof echt dat er meer in zit. Ons land heeft een investeringspact nodig. In de jaren 70 investeerde de overheid 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de economie, vandaag is dat amper 2,22 procent. Dat was nooit minder en we doen het veel minder goed dan Nederland of Frankrijk.

Met het huidige niveau van overheidsinvesteringen kunnen we nauwelijks onze bestaande infrastructuur onderhouden. De tot op de draad versleten tunnels worden opgelapt, maar er is geen geld voor nieuwe investeringen. Dat is schadelijk voor onze economie. Het probleem is dat de oplossingen uitblijven. Ons land zal nooit de grote prijs voor snelheid bij de besluitvorming winnen, maar nu gaat het wel zeer traag.’

Van uitstel komt afstel?

Calvo: ‘Het momentum is er. Michel kan zich niet langer verstoppen achter het feit dat Waals minister-president Paul Magnette (PS) hem geen pact gunt, want intussen is zijn partijgenoot Willy Borsus de baas in Wallonië. Zelfs Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die als nationalist eerst tegen het interfederale Investeringspact was, is intussen vragende partij. Stop daarom met te focussen op dat bedrag van 60 miljard en doe wat echt nodig is. Maak van het Overlegcomité, waarin de deelstaten zetelen, eindelijk de cockpit van het pact. En betrek de gemeenten bij dat overleg, want zij zijn de belangrijkste investeerders. Michel moet vaart maken, want de lokale verkiezingen komen eraan en die zullen zijn regering verlammen. Als we nu niets beslissen, komt er van het pact niets in huis. Die investeringen komen er niet vanzelf.’

Op de investeringen werd beknibbeld omdat ze een eenvoudige besparingspost zijn. Waar moet het geld vandaan komen?

Calvo: ‘De desinvesteringen van vandaag zijn de tekorten van morgen. Een betere infrastructuur leidt tot een hogere groei en dus tot meer welvaart. Uit een recente studie van het Planbureau blijkt dat als 0,5 procent van het bbp extra wordt geïnvesteerd, je na een jaar al 0,24 procent van het bbp hebt terugverdiend. Op de lange termijn verdien je de investering bijna drie keer terug. Investeren en een budgettair verstandig beleid zijn geen vijanden van elkaar.’

Maar waar gaat u het geld halen? Uit schulden, besparingen of nieuwe inkomsten?

Calvo: ‘Het zal altijd een mix zijn. Ik ben geen begrotingsfetisjist en ik vind dus niet dat we het tekort tot elke prijs meteen tot nul moeten reduceren. Als je met dat geld productieve investeringen doet, is een tekort te verantwoorden. En het is geen geheim dat we de grote vermogens meer willen laten bijdragen. We willen inzetten op de ecofiscaliteit en de strijd tegen de fiscale fraude opdrijven. Als je erover waakt dat het plaatje aan de inkomstenzijde klopt, is er geld voor extra investeringen. Het verhaaltje dat het geld op is, is onzin.’

Wat is de finale doelstelling?

Calvo: ‘We zijn voorstander van het invoeren van een investeringsnorm zoals ook Bourgeois wil. Laat ons wettelijk vastleggen dat we tegen 2030 het niveau van onze buurlanden willen halen. Dat zou betekenen dat we tegen dan 4 procent van het bbp aan publieke investeringen besteden. Als we daar gestaag naartoe groeien, zullen we in twaalf jaar tijd 56 miljard euro extra hebben geïnvesteerd.’

Waar moet het geld naartoe gaan?

Calvo: ‘Bij voorkeur naar investeringen op het kruispunt van energie, digitalisering en mobiliteit. Daarom vind ik het zo belangrijk dat ons land inzet op een batterijfabriek. Dat is het nieuwe goud. Ik lees nu dat zowel Antwerpen, Genk als het Waalse Gosselies kandidaat zijn om de fabriek aan te trekken die het Belgische bedrijf Umicore wil bouwen. We gaan die drie gemeenten toch niet tegen elkaar uitspelen, hè? Ik hoop dat Michel zijn schouders onder het project zet, zodat we de fabriek in ons land kunnen krijgen. Het is geen gemakkelijke opdracht, maar het Investeringspact is zijn paradepaardje. Hij moet zien dat het lukt. En we gaan hem helpen (lacht).’