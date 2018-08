Kruibeke zoekt niet meer naar transmigranten

In Kruibeke is de politie gestopt met actief te zoeken naar transmigranten. 'Waarom zouden we?', stelt korpschef Wim Pieteraerens. 'De Dienst Vreemdelingenzaken laat ze bijna allemaal onmiddellijk vrij.' De nieuwe richtlijn aan zijn agenten: enkel nog uitrukken voor transmigranten als burgers incidenten melden.

Na overleg met het politiecollege en de burgemeester speuren ze de vele gelukszoekers voortaan niet meer actief op. 'Anderhalf jaar lang hebben we in de strijd tegen de problematiek van transmigranten heel doelbewust gezocht naar de mensen die zich hier in Kruibeke verborgen om 's avonds op de parking langs de E17 stiekem in een vrachtwagen te kruipen. In onze cellen zaten gemiddeld vijf tot twintig transmigranten.