Kunnen we de vierde golf nog platter slaan?

Nu de piek van de vierde golf in zicht komt, is de hamvraag wat we nog kunnen doen om de druk op de zorg te temperen. Vier instrumenten om een vierde golf te matigen, al heeft niet alles evenveel nut.

De druk op de zorg stijgt nu elke dag. Dinsdag lagen 2.071 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, van wie 418 op de afdelingen intensieve zorg. 'Een heropflakkering was verwacht, maar deze is hoger dan voorzien', zegt coronacommissaris Pedro Facon.

De piek is - afhankelijk van het model - voor midden of eind november. Dan zullen 500 tot 1.000 coronapatiënten op intensieve liggen. Als straks meer dan 500 bedden bezet zijn - een zekerheid - komt de reguliere zorg in het gedrang. De vraag is hoeveel we boven die 500 gaan. Wordt het 600 of 1.000? Een groot verschil voor de zorg.

De essentie De vierde golf werd verwacht 'maar ligt hoger dan voorzien', aldus coronacommissaris Pedro Facon. De piek is voor midden of eind november.

In verschillende landen circuleren opties om de piek af te vlakken, maar niet alles brengt evenveel zoden aan de dijk.

Een boostershot, meer gevaccineerden en een strengere coronapas zullen weinig tot geen soelaas bieden voor de vierde piek.

Ons gedrag lijkt het meest doorslaggevend. Mondmaskers, afstand houden en telewerk komen weer nadrukkelijker op tafel.

Kunnen we de piek van de vierde golf platter duwen? Een blik over de grens leert dat een rits instrumenten wordt ingezet. Maar brengen ze ook soelaas?

1/ Iedereen een boostershot

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseerde dinsdag een boosterprik voor wie met Johnson & Johnson (J&J) werd ingeënt. Daarmee lijkt de weg geëffend om meer en meer groepen een booster toe te dienen, net als in Oostenrijk, Israël en Duitsland.

Maar zal dat een effect hebben op de vierde golf? 'Nee', zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie. 'Een boostershot brengt geen zoden aan de dijk om de vierde golf af te vlakken. Iemand die nu een booster krijgt, heeft zo'n twee tot drie weken nodig om extra antistoffen op te bouwen. Het duurt ook maanden voor iedereen geprikt is.'

Een boostershot brengt geen zoden aan de dijk om de vierde golf platter te slaan. Dirk Ramaekers Hoofd taskforce vaccinatie

Bovendien circuleert het virus vooral bij lagereschoolkinderen en tieners. Bij tieners heeft een booster (nog) geen nut, want die zijn nog maar pas gevaccineerd. De wetenschappelijke consensus geeft een tussentijd van vier tot zes maanden aan tussen de laatste shot en de booster.

Hadden we niet veel vroeger een boosterprik moeten zetten bij grote delen van de bevolking? 17 procent van de Belgen heeft een boostershot nodig omdat ze vijf maanden geleden werden ingeënt, maar hebben dat nog niet gekregen (zie grafiek).

'Wetenschappelijk is er geen eenduidig bewijs dat de bescherming van de vaccins zwaar daalt in het eerste halfjaar', zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano. 'Er moet voldoende tijd zitten tussen het laatste shot en de booster om een duurzame geheugenrespons te creëren.' De booster voor J&J vindt Van Gucht een geval apart omdat het om een vaccin gaat met initieel maar één dosis.

2/ Meer mensen een prik

Misschien het meest logische instrument: hoe meer mensen we overtuigen van een basisvaccinatie, hoe meer we vermijden dat de ziekenhuizen overrompeld worden. Vandaag is 87 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. In Brussel, dat de kaap van 70 procent net niet haalt, is nog werk aan de winkel.

Maar ook dat is geen wonderoplossing. Niet alleen is het overtuigen van weigeraars een werk van lange adem, het effect van een vaccinatie is verre van onmiddellijk. Vaak zijn twee prikken nodig, met een tussentijd van enkele weken. Daarna ben je pas na twee tot drie weken volledig beschermd.

'Ook dat is geen oplossing voor de vierde golf', zegt Ramaekers. 'Wel zijn mensen na een eerste dosis al een beetje beschermd. Ze worden dus minder snel zwaar ziek. Het zal een vierde golf niet meer onder controle brengen, maar kan wel een wereld van verschil zijn voor het individu.'

3/ Strengere coronapas

Een derde, veel controversiëler instrument, is een strengere coronapas. Oostenrijk en delen van Duitsland kozen al voor de 2G-regel (gevaccineerd of genezen). Een negatieve coronatest is niet langer bruikbaar om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een horecazaak. De drijfveer is duidelijk: de druk op de niet-gevaccineerden opvoeren.

In ons land ligt dat nog niet op tafel, al vragen sommigen zich af of het Corona Safe Ticket (CST) breder kan worden ingezet. Daarvoor wordt gekeken naar Frankrijk en Italië. Na de forse invoering in de zorg en op de werkvloer, klom de vaccinatiegraad. Ook in Vlaanderen en Wallonië stegen de vaccinatiecijfers na de verplichting in de horeca. In Brussel blijft het effect beperkt.

'Telkens een test laten afnemen begint na verloop van tijd te vervelen en is ook duur. Je moet al een rabiate antivaxer zijn om dat vol te houden', zegt Ramaekers. Maar ook dit instrument is geen knots om de vierde piek neer te slaan. 'Het CST heeft zijn plaats in de huidige maatregelen en het zet een toenemend mensen aan tot een prik, maar het beschermingseffect laat opnieuw even op zich wachten.'

4/ Gedrag

Dat brengt ons bij de vierde tool, ons gedrag. Van Gucht hamert voortdurend op 'het gezond verstand' en het grote effect daarvan op de curve. Het zijn de klassiekers: mondmaskers op drukke plaatsen, buiten afspreken, afstand houden van oudere en kwetsbare personen, ventilatie...

Ook telewerk wordt opnieuw belangrijker, zeker in Brussel. De hoofdstad kent momenteel bijna de hoogste werkgerelateerde mobiliteit sinds het begin van de pandemie (zie grafiek). Daarnaast blijven ook isolatie, quarantaine en contactopvolging deel van het plaatje.