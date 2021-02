Van bugs in het oproepingssysteem tot ongebruikte dosissen in koelkasten: er rijzen tal van vragen over de snelheid van inenten.

Hoeveel vaccins liggen in de koelkast?

Er werden meer vaccins geleverd dan de voorbije weken werden gebruikt. Voor die van Pfizer-BioNTech en Moderna is de verklaring eenvoudig: ze vergen na drie en vier weken een tweede dosis. De Vlaamse overheid kiest een heel voorzichtige benadering, waarbij ze bijna voor elke gezette eerste prik een dosis in de diepvries houdt.

Het vaccin van AstraZeneca, sinds de tweede week van februari geleverd, mag met een tussentijd van twaalf weken worden gegeven. Met zoveel speling is die buffer niet nodig. Toch geraken de geleverde AstraZeneca-vaccins amper in Belgische armen. Uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG blijkt dat er 134.400 stuks liggen te wachten.

Dat is een gevolg van de nieuwe fase die met de opening van de vaccinatiecentra inging. Daar moet je mensen uitnodigen om zich aan te melden. De Vlaamse overheid opteert voor een doorlooptijd van twee weken tussen het moment dat de vaccins aankomen en ze kunnen worden gegeven.

2 Kunnen we sneller vaccineren?

Ja. België hanteert een tweedosisstrategie. Landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kozen een losser schema, waarbij alle dosissen die binnenkwamen meteen geprikt werden. Het is nog altijd de bedoeling iedereen dubbel in te enten, maar de gok is beredeneerd.

De logica? De eerste dosis biedt ook al bescherming en je boekt meer gezondheidswinst door sneller meer mensen al één keer te vaccineren. Er duiken steeds meer data op, onder meer uit Schotland, dat één vaccindosis een hoge vorm van bescherming biedt.

Gaan we sneller vaccineren?

Vlaanderen plant volgende week 65 procent meer vaccinaties dan deze week: 122.000 mensen krijgen een eerste prik. Daarmee lijkt er een eerste versnelling aan te komen. 64.300 dosissen zijn van AstraZeneca.

De overheid overweegt het vaccinatietempo te boosten door een uitstel van de tweede dosis. Voor de gezonde bevolking lijkt dat een goede optie. Een beslissing viel nog niet. ‘We wachten op een eensluidend expertenadvies’, zegt Dirk Dewolf, de topman van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) liet vrijdagavond op VTM Nieuws verstaan dat hij begin volgende week een advies verwacht van de Hoge Gezondheidsraad rond een éénprikstrategie.

De doorlooptijd tussen levering en de datum van vaccinatie wordt nog niet ingekort naar één week. Dewolf: ‘Dat is niet de bedoeling in volle opstartfase’. Door de onzekere leveringen hanteert Vlaanderen een voorzorgsprincipe, om rekening te houden met wegvallende leveringen.

Zijn de oproepingsproblemen kinderziektes?

De voorbije dagen doken ‘bugs’ op in het systeem om mensen op te roepen voor vaccinatie. Er werden verkeerde telefoonnummers en e-mailadressen gebruikt van zorgverleners en al gevaccineerden kregen nog een uitnodiging.

‘De doorlooptijd tussen de data van Vaccinnet (dat de gevaccineerden registreert, red.) en het uitnodigingssysteem was te lang’, zegt AZG-woordvoerder Joris Moonens. ‘Die is serieus ingekort. Er waren problemen met de uitnodigingen van zorgverleners omdat gegevens verkeerd werden overgenomen uit een database van het RIZIV, maar dat is men aan het verhelpen.’