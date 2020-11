Kunstencentrum Vooruit krijgt nieuwe naam

Het Gentse kunstencentrum wil niet worden geassocieerd met een politieke partij en kiest in februari een nieuwe naam.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau kondigde in september aan dat hij zijn partij zou herdopen in Vooruit. Rousseau sprak van 'een beweging met het vizier op de toekomst waarmee we alle progressieve Vlamingen willen samenbrengen'. De keuze schoot bij het gelijknamige Gentse kunstencentrum in het verkeerde keelgat. Vooruit overwoog zelfs juridische stappen.

De organisatie kiest nu voor een naamsverandering. 'Kunstencentrum Vooruit is van mening dat dezelfde naam voor een Vlaamse kunstinstelling en een politieke partij onwerkbaar is', staat in een persbericht. Vooruit gaat tijdelijk verder onder de naam 'Voo?uit'. In februari maakt het kunstencentrum dan de nieuwe, definitieve naam bekend.

'We zijn geen waardevrije organisatie, maar wel een partijpolitiek neutrale plek', zegt algemeen coördinator Franky Devos. 'Dat willen we zo houden. Van bij de start van het kunstencentrum in 1982 was het voor de honderden vrijwilligers en artiesten duidelijk dat de uitbouw van een internationaal kunstenhuis niet kan onder een partijpolitieke naam.'