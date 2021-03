Kunt u zwart geld nog regulariseren?

Bij de vorige fiscale regularisatierondes in België hebben belastingzondaars ruim 40 miljard euro zwart geld naar ons land teruggebracht zonder daar belasting en boetes op te betalen, berekende het Rekenhof. Of dat nog te regulariseren valt door de fiscale zondaars, hangt af van de aard van de ontduiking.

Toch is er voor puur Vlaamse dossiers, waarin alleen sprake is van ontduiking van erfenis- of registratiebelasting, mogelijk een gedeeltelijke uitweg. ‘Het is mogelijk om spontaan een laattijdige aangifte van nalatenschap in te dienen bij Vlabel. Die wordt dan volgens de gewone regels en tegen de gewone tarieven belast. Op zo’n laattijdige aangifte worden wel belastingverhogingen toegepast’, zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst Vlabel.