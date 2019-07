Kwart bestuurders rijdt soms ‘met pintje te veel' op

Nadat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) op dronken rijden werd betrapt, laait de discussie over alcohol achter het stuur hoog op. België scoort op dat vlak heel slecht.

Gemiddeld rijdt 2,7 procent van de Belgische bestuurders met een alcoholpromillage dat hoger is dan de wettelijke limiet. Die cijfers zijn de afgelopen tien jaar niet gedaald. Per dag gebeuren elf ongevallen met doden of gewonden waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was.

‘Alcohol is het probleem bij uitstek van de Belgische bestuurder’, wordt gezegd bij het Vias institute, het kenniscentrum over verkeersveiligheid. Dat blijkt ook uit de ESRA-studie, een enquête in 32 landen. België eindigt als slechtste leerling van de klas wat alcohol achter het stuur betreft. Een op de vier Belgische bestuurders (24 procent) zegt de jongste maand gereden te hebben nadat ze mogelijk boven de wettelijke limiet zaten. Het Europees gemiddelde ligt op 13 procent.

Wetgeving

Dat ligt niet aan een verschil in wetgeving. De meeste EU-lidstaten hanteren dezelfde standaardlimiet als in België: 0,2 promille voor professionele bestuurders en 0,5 promille voor de anderen. Dat is voor een volwassen man het equivalent van ongeveer twee pinten. In tegenstelling tot in Nederland geldt voor beginnende chauffeurs hier wel geen verlaagde limiet.

11 Per dag gebeuren in ons land elf ongevallen met doden of gewonden, waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was.

Dat de babyboomer meer onder invloed rijdt dan andere generaties is een fabeltje. In alle leeftijdscategorieën rijdt eenzelfde aandeel met een glas te veel op, ongeveer drie op de honderd. Een afgetekend profiel naar leeftijd is er niet. Naar geslacht is dat er wel. De kans dat een mannelijke bestuurder onder invloed van alcohol rijdt, ligt drie maal hoger dan bij vrouwelijke bestuurders.

Hogere pakkans

Voor Vias is het duidelijk dat meer inspanningen nodig zijn. Een hoge pakkans, zoals in veel Oost-Europese landen het geval is, kan baten. Nochtans doet België het op dat vlak beter dan gemiddeld. Een kwart van de bestuurders is het afgelopen jaar gecontroleerd op alcohol. In Europa is dat 18 procent.