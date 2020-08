Lachaert heeft meer tijd nodig om Vivaldi op muziek te zetten

Het ziet ernaar uit dat de koninklijke opdracht van Egbert Lachaert (Open VLD), die vandaag verslag moet uitbrengen op het paleis, wordt verlengd. Er liggen nog te veel obstakels op de weg naar Vivaldi, de vierseizoenencoalitie tussen de liberalen, de socialisten, de groenen en CD&V, om al naar de volgende fase in de formatie te gaan en Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) als formateurs het veld in te sturen.

Lachaert liet woensdagavond in een gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat hij de keuze heeft gemaakt nu eerst voor Vivaldi te gaan, terwijl hij tot dusver nog geen keuze had willen maken. Maar uit een onderhoud met de socialisten bleek donderdagavond dat er nog wel wat werk op de plank ligt om tot een paars akkoord te komen tussen de liberalen en de socialisten.

‘Met de groenen loopt het constructief, maar een deal tussen blauw en rood is net als onder paars-geel heel moeilijk te sluiten’, klinkt het in liberale kringen. ‘Het is heel moeilijk onderhandelen, want de socialisten verwijzen altijd naar wat De Wever hen allemaal toezegde. Vivaldi is er nog lang niet.’