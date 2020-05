Lachaert pleit voor efficiënte staatsstructuur

Kersvers Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil bouwen aan een 'België 2.0' via een 'liberale' staatshervorming.

Voor Lachaert moet er een debat komen over efficiëntere structuren. 'We moeten mensen waar voor hun geld geven', zo vertelde hij zondag in De Zevende Dag op Eén.

De huidige staatsstructuur moet voor de nieuwe liberale voorzitter eenvoudiger en efficiënter, zodat de politiek terug beslissingen kan nemen. Volgens Lachaert gingen staatshervormingen in het verleden steevast over symbolen, maar nooit over efficiëntie. 'Er is nog nooit een liberale staatshervorming geweest.' Die efficiëntie moet ook voorop staan bij de verdeling van de bevoegdheden.

Lachaert ziet bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid of fiscale autonomie idealiter bij de regio's zitten, maar 'veel zaken kunnen perfect in één hand op federaal niveau omdat we zien dat het niet werkt om ze te splitsen'. Gezondheidspreventie is daar een voorbeeld van.