Lachaert smijt zich in voorzittersrace Open VLD

Na Bart Tommelein en Els Ampe stelt ook Kamerfractieleider Egbert Lachaert zich kandidaat om voorzitter te worden van Open VLD. Allicht kondigt hij vandaag zijn kandidatuur aan.

Na weken van warm en koud blazen stapt Egbert Lachaert dan toch in de race om Gwendolyn Rutten op te volgen als voorzitter van Open VLD. De 42-jarige Oost-Vlaming kondigt allicht vandaag zijn kandidatuur aan, bevestigen meerdere bronnen. Lachaert wil voorlopig niet reageren.

40 % Lachaert deed, toen als nobele onbekende, ook mee aan de voorzittersverkiezingen in 2012. Hij haalde 40 procent van de stemmen.

Na Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, en Vlaams Parlementslid Els Ampe is Lachaert de derde liberaal die zich kandidaat stelt. Als Kamerfractieleider is hij bovendien een zwaargewicht, die kans maakt om Tommelein, die tot nu topfavoriet was, van het voorzitterschap te houden.

Lachaert trad enkele weken geleden naar voren in de interne strijd bij Open VLD over de al dan niet deelname aan een paars-groene regering. Rutten wilde de onderhandelingen met de toenmalige informateur Paul Magnette (PS) opstarten, Lachaert stond samen met zijn federale Kamerfractie en met federaal vicepremier Alexander De Croo op de rem. De nota op basis waarvan Magnette wilde onderhandelen, was volgens hen veel te links.

Rutten slaagde er niet in haar partij te overtuigen, waardoor paars-groen niet levensvatbaar bleek. Met zijn verzet kon Lachaert heel wat sympathie verwerven bij de donkerblauwe achterban, waarvan hij nu ook als de kandidaat wordt gezien. De Oost-Vlaming zou op de steun van De Croo kunnen rekenen. Vincent Van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk, liet al publiekelijk optekenen dat hij een eventuele kandidatuur van Lachaert zou steunen.

Nobele onbekende

Tommelein is eerder de vertegenwoordiger van de paars-groene vleugel, want hij krijgt de stilzwijgende steun van Mechels burgemeester Bart Somers en Kamervoorzitter Patrick Dewael. Ampe zet zichzelf in de markt als de anti-establishmentfiguur die het opneemt tegen de gevestigde waarden. Als de federale regeringsvorming blijft aanslepen, kan de keuze voor de voorzitter en de richting die hij of zij met de partij uit wil gaan een bepalende rol spelen in de formatie.

Lachaert verwierf nationale bekendheid door zich in 2012 als nobele onbekende in de voorzittersrace te gooien. Hij nam het op tegen Rutten, die toen de kandidate was van de partijtop. Met meer dan 40 procent van de stemmen deed hij het beter dan verwacht. Eind 2013 belandde hij als opvolger van Filip Antheunis, die ontslag had genomen, in het Vlaams Parlement. In 2014 werd hij verkozen als Kamerlid. Sinds 2013 is hij ook schepen in Merelbeke.