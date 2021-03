Lachaert wil El Kaouakibi uit partij

Nog voor ze van iets in beschuldiging is gesteld, wenkt voor Sihame El Kaouakibi het einde als lid van Open VLD. Voorzitter Egbert Lachaert zet de procedure voor uitsluiting in gang.

'Recent heeft voorzitter Egbert Lachaert kennisgenomen van het verslag van de voorlopig bewindvoerder. Daarin zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen, waarvan sommige onweerlegbaar lijken en niet te verzoenen zijn met de ethische standaarden die Open VLD als partij zichzelf oplegt. Meer bepaald gaat het om hoe omgegaan is met subsidies die, onder meer de Stad Antwerpen, voorzien heeft voor de werking van de vzw Let’s Go Urban.'

Dat meldt Open VLD woensdagnamiddag in een persbericht. De demarche hing al een paar dagen in de lucht, maar is toch ongezien. Open VLD schorste El Kaouakibi eerder, maar bleef erbij dat er voor een ontslag uit de partij eerst een veroordeling moest komen. 'Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is', bleef Lachaert tot maandagavond herhalen. Maar de enorme schade die de partij oploopt door de zaak dwingt Lachaert tot het loslaten van zijn principes.

Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde, waaraan hier afbreuk gedaan wordt. Open VLD

'De partij nam nota van de reactie van de raadsman van Sihame El Kaouakibi dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het besteden van die middelen. Zelfs als dat het geval zou zijn, is de omgang met publieke middelen uiterst onzorgvuldig geweest. Dat beschadigt Open VLD als partij, terwijl ze niet betrokken is bij de feiten. Als liberale partij is het zorgvuldig en transparant besteden van belastinggeld een cruciale waarde, waaraan hier afbreuk gedaan wordt.'