Lalieux: 'Pensioenvoorstel valt binnen kader regeerakkoord'

'Mijn voorstel van pensioenhervorming valt binnen het kader van het regeerakkoord en is zowel financieel als sociaal haalbaar.' Dat benadrukt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

Dat verklaarde Lalieux zondag in De Zevende Dag op Eén. Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert kwam aan het woord. Hij verwacht nog zware discussies en clashes binnen de regering over het pensioenplan.

Lalieux verdedigde haar beslissing om haar voorstel via de media te lanceren. De coalitiepartners hebben eerder al voorstellen gelanceerd. 'Dit is een voorstel, waarover nu onderhandeld dient te worden', stelde ze.

De minister beklemtoonde dat haar plan wel degelijk betaalbaar is. 'We hebben projecties gemaakt met voorzichtige vooruitzichten. Zo is er geen rekening ghouden met de stijgende werkzaamheidsgraad en de hogere productiviteit door het herstelplan. Uit de projecties blijkt dat de kost neutraal is in 2040', vervolgde Lalieux, die het niet eens was met de kritiek van de liberale partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) - 'hij heeft de cijfers nog niet gezien' - en Lachaert - 'hij houdt geen rekening met de vrouwen door 20 gewerkte jaren naar voor te schuiven voor de toegang tot het minimumpensioen'.

Minister Lalieux verwacht dat de discussies rond haar plan tot spanningen binnen de regering zullen lijden. Maar ze voegt daaraan toe: 'We hebben in andere dossiers onder dergelijke omstandigheden successen geboekt.' Ook Lachaert voorspelde 'discussies en clashes'.

De Open Vld-voorzitter verdedigde zijn voorstel om 20 gewerkte jaren te vragen 'op een ogenblik dat er in de knelpuntberoepen duizenden vacatures zijn'. Een werkloze die een oplossing of job weigert, moet gesancioneerd worden. 'De economie kan groeien, maar die groei wordt afgeremd door een tekort aan werknemers.'

Lachaert wees erop dat in het regeerakkoord ook een hervorming van de arbeidsmarkt voorzien is, iets wat ook Europa eist. 'De inkomsten hiervan zijn voorzien in de tabellen bij het regeerakkoord', aldus de Open Vld-voorzitter. 'We moeten meer mensen aan de slag krijgen nu de economie oververhit geraakt.'