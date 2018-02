Laurent mag zich in Kamer verdedigen

In december besliste de regering-Michel om dit jaar 15 procent van Laurents dotatie - 47.000 van de 314.000 euro - in te houden. Daarmee wordt de prins gestraft omdat hij vorig jaar in militair uniform een receptie had bijgewoond ter ere van de 90ste verjaardag van het Chinese Volksleger. Hij had premier Charles Michel (MR) geen toestemming gevraagd. Het was de zoveelste keer dat Laurent door zijn eigengereide gedrag voor commotie had gezorgd.