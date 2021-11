Leerkrachten krijgen geen snellere boosterprik

Vanaf volgende week krijgt iedereen die in aanmerking komt voor een boosterprik een uitnodiging in de bus. Leerkrachten krijgen geen voorrang. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had daar op aangedrongen.

De ministers van Volksgezondheid zijn het zaterdag eens geworden over de 'boostervaccin-strategie'. Die was al gestart voor mensen die J&J kregen (een prik) en voor 65-plussers. De eerste uitnodigingen voor de algemene bevolking gaan volgende week op de bus. Dat zal gebeuren op basis van de tijd die verstreken is sinds de eerste vaccinatie. Bij J&J is dat twee maanden, bij AstraZeneca vier en bij Pfizer/ Moderna zes maanden. Volgende week wordt ook het Q-Vax systeem opnieuw voor iedereen geactiveerd.

De boosterprik zal worden toegediend in de vaccinatiecentra. Maar er zal ook worden gekeken of dat via de huisdokter, verpleegkundigen en binnenkort via apothekers én zelfs op de werkvloer kan worden toegediend. De gesprekken over de laatste twee lopen.

Behalve het zorgpersoneel en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zullen geen andere groepen voorrang krijgen. Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) drong er deze week op aan dat leerkrachten en opvoeders in de kinderopvang voorrang zouden krijgen omdat zij een groter risico op besmetting lopen. Daar werd geen gevolg aan gegeven, maar het zou later eventueel nog op de agenda komen, was op de persconferentie te horen.

Momenteel kregen reeds 1,3 miljoen mensen een boosterprik. Van de 8 miljoen gevaccineerden in ons land komt iets meer dan de helft voor een extra prik in aanmerking. Mensen die jonger zijn dan 18 krijgen voorlopig geen boosterprik.

Volgens voorzitter Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinatie beschikt ons land over voldoende boostervaccins. 'Er zijn er en half miljoen per week beschikbaar en we hopen dat op te schalen naar 600.000'. Rond eind maart hoopt men met de boosterprikken rond te zijn.

Omicron

De huidige boostervaccins beschermen volgens de taskforce voldoende tegen de nieuwe covid-varianten en ook tegen de 'omicron' variant, 'ook al is daar nog niet zo veel over geweten'. De huidige vaccins van Pfizer en Moderna zijn volgens de experts op drie maanden aanpasbaar aan nieuwe varianten. 'Er zijn geen echt nieuwe vaccins nodig.'

In het Verenigd Koninkrijk zijn twee gevallen van de nieuwe omikronvariant vastgesteld

De omicron-variant, die naar verluidt vanuit Zuid-Afrika komt, is inmiddels vastgesteld in België, Israël, Botswana en Hongkong. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen wetenschappelijke basis voor de reisverboden die verschillende landen uitvaardigen tegen vluchten uit Zuid-Afrika en is meer onderzoek nodig. Wel zijn er volgens de WHO aanwijzingen dat het virus met deze mutaties besmettelijker is. In Schiphol zijn 60 besmette mensen van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika voor alle veiligheid in een bewaakt isolatiehotel ondergebracht. In het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag twee gevallen van de nieuwe omikronvariant vastgesteld, zo meldt de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid.

Voor een gewone vaccinatie van kinderen van 4 tot 11 jaar wordt gewacht op het advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Belgisch Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek. Dat zou midden december klaar zijn. Daarna moeten de ministers daar nog hun fiat over geven. Volgens de vaccinatie-taskforce zou daarmee vanaf begin januari al kunnen gestart worden. Pfizer is momenteel bezig met de ontwikkeling van afzonderlijke vaccins voor die doelgroep.

Besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land zet ondertussen zijn opmars voort. Het gemiddelde ligt boven de 17.000 per dag, was zaterdag bij het gezondheidsinstituut Sciensano te horen. In de week van 17 tot en met 23 november kwamen in ons land gemiddeld 17.151 bij, 42 procent meer dan de week voordien. Maandag 22 november was met 25.536 positieve stalen een absoluut record. Het vorige met 22.221 gevallen, dateert van oktober vorig jaar.

Ook de ziekenhuisopnames blijven de slechte kant uitgaan. Afgelopen week belandden gemiddeld 306 patiënten in het ziekenhuis (+14 procent). Het aantal coronapatiënten liep op tot 3.494 (+18 procent). 682 liggen op intensieve zorg (+13 procent). Een derde van alle bedden op intensieve zorg zijn bezet. Er sterven gemiddeld ruim 37 per dag (+20 procent).

'Het testbeleid voor volledig gevaccineerden wordt versoepeld. Na een hoogrisicocontact zal er geen test meer nodig zijn op dag 7, alleen nog op dag 1' Wouter Beke Vlaams minister voor Volksgezondheid

Het testbeleid voor volledig gevaccineerden wordt versoepeld. Na een hoogrisicocontact zal er geen test meer nodig zijn op dag 7, alleen nog op dag 1. Dat heeft Vlaams minister voor Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gezegd aan VTM.

Ondertussen blijkt de covid-pil van farmabedrijf Merck minder werkzaam dan eerst was gemeld, meldt het nieuwsagentschap Bloomberg. Dat blijkt uit recente testresultaten van Merck zelf. De pil vermindert het risico op hospitalisatie of overlijden bij volwassenen met milde tot gemiddelde ziekte met 30 procent. Dat is minder dan de vorige schatting van 48 procent. Er namen 1.433 mensen deel aan de studie.