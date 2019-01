Leerlingen moeten Bijbel weer kennen

Opvallend is de nadruk die op de fundamenten van het christendom gelegd wordt. Van het sacrament van de eucharistie over de parabel van de verloren zoon tot het boek Job: de honderdduizenden leerlingen die het vak rooms-katholieke godsdienst volgen, zullen ze moeten kennen.

Die aanpak is nogal een breuk met het recente verleden, dat juist minder de nadruk legde op de bijbelse fundamenten. In lessen godsdienst stond een eigentijdse interpretatie van de katholieke waarden centraal.

De Antwerpse bisschop Bonny wil af van het 'badinerend' uurtje dat het vak godsdienst vandaag te veel is geworden. 'Er is een soort basisgeletterdheid die je moet hebben. De vraag 'wie is mijn naaste?' bijvoorbeeld is niet zomaar een weetjesvraag, maar een fundamentele vraag van het mens zijn', aldus Bonny in De Ochtend op Radio 1.