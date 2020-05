Leger bestelt mondmaskers bij River Woods

De mondmaskers moeten uiterlijk op zondag 24 mei arriveren in de kazerne in Peutie, een deelgemeente van Vilvoorde. Maar al binnen zeven dagen moeten stalen ter beschikking zijn om te zien of de mondmaskers conform de regels zijn. Pas als dat zo is, worden ze betaald. Welk budget wordt uitgetrokken, is niet duidelijk. Er is sprake van 200 miljoen euro, maar vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) liet uitschijnen dat hem dat nogal aan de hoge kant lijkt.