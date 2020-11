Leger kan roep om coronahulp niet bijbenen

Legerartsen, ambulanciers en zelfs legerhelikopters sprongen al bij in de strijd tegen de coronacrisis, maar 'alle capaciteit is opgebruikt', klinkt het in De Standaard.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) vroeg op 23 oktober aan het Belgisch leger om alle beschikbare middelen in te zetten tegen de verspreiding van het coronavirus. Medisch personeel, paramedici, ambulanciers: wie niet op missie was, moest helpen. Tenten, ziekenwagens en containers: wat niet in het buitenland zat, werd ingezet.

Capaciteit opgebruikt

Nog geen vier weken later is alle capaciteit opgebruikt, schrijft De Standaard. Een woonzorgcentrum in Wetteren dat met een zware uitbraak kampt en deze week om externe hulp smeekte, kreeg nul op het rekest.

'Onze capaciteit aan artsen en verpleegkundigen is volledig ingezet', klinkt het bij het leger. 'Wij proberen maximaal de woonzorgcentra te ondersteunen met onze goed getrainde ambulanciers, maar ook daar zitten we stilaan aan onze limiet.'