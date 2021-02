Leningen steeds vaker voor duurzame woonprojecten

Wie een hypothecaire lening aangaat, hecht steeds meer belang aan duurzaamheid en energiezuinigheid van zijn woonproject. ‘Vandaag zijn vier op de tien toegekende kredieten voor nieuwbouw of renovatie bestemd’, zegt Tim Spellemans, verantwoordelijke hypothecaire leningen bij BNP Paribas Fortis.

Het aantal toegestane renovatiekredieten steeg op jaarbasis met ruim een kwart. ‘Ook bij consumentenkredieten is er oog voor de milieuproblematiek en energiezuinige investeringen. Een derde van de renovatieleningen is een groene lening om energiebesparingsmaatregelen uit te voeren.’

De groenekredietenportefeuille van BNP Paribas Fortis is goed voor 3,75 miljard euro, een toename met 4 procent op jaarbasis. Daarmee groeit ze dubbel zo snel als de rest van de hypotheekleningenportefeuille.

‘Er lijkt wel een vloedgolf aan interesse voor duurzaamheid op gang te zijn gekomen. We verwachten dan ook een toename in de cijfers van de kredieten die dienen om de ecologische voetafdruk van het vastgoedpark te verkleinen’, klinkt het bij de marktleider in hypothecaire leningen.