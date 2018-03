Leraars, spoor en leger maken landing zware beroepen moeilijk

De vraag of leerkrachten een zwaar beroep hebben en de pensioenleeftijd van militairen en het treinpersoneel maken het voor de regering-Michel moeilijk om een akkoord te sluiten over de zware beroepen.

Premier Charles Michel (MR) roept vandaag zijn kernkabinet bijeen over de zware beroepen en het mobiliteitsbudget. De Franstalige liberaal hoopt te landen met de twee dossiers, al wordt zeker binnen de N-VA betwijfelt of dat haalbaar is. Dat gelekt is dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) alle leerkrachten in het kleuter- lager en middelbaar onderwijs wil erkennen als een zwaar beroep, bemoeilijkt de gesprekken.

Nochtans is het niet de bedoeling om vast te leggen welke beroepen zwaar zijn. De regering wil enkel de criteria vastleggen die bepalen of een beroep in aanmerking komt om als zwaar beroep te worden erkend.

Voorlopig worden die criteria alleen vastgelegd voor de ambtenaren, al is het de bedoeling om later voor werknemers en zelfstandigen dezelfde oefening te maken. Op basis van de criteria moeten de sociale partners een uiteindelijke lijst van zware beroepen vastleggen. Naargelang de lengte van de loopbaan en de zwaarte van het beroep zullen mensen met zo’n beroep een beetje of veel vroeger kunnen stoppen.

Vaste enveloppe

De regering heeft een vastomlijnd budget voorzien om te voorkomen dat alles een zwaar beroep wordt. Op vraag van de N-VA en Open VLD heeft Bacquelaine een theoretisch voorbeeld gegeven van welke beroepen als zwaar kunnen worden erkend binnen die enveloppe. De Franstalige liberaal plaatste daar bijvoorbeeld alle leerkrachten in het kleuter- lager en middelbaar onderwijs in.

Die denkoefening lekte evenwel uit en leidde tot heel wat kritiek.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) waarschuwt er bijvoorbeeld voor dat de regering haar eerdere pensioenhervorming dreigt te neutraliseren. Het vervroegd en het brugpensioen werd afgebouwd en de wettelijke pensioenleeftijd stijgt waardoor de Belgen langer moeten werken. Als er te veel zware beroepen komen, dreigt het effect van die maatregelen evenwel beperkt te zijn.

Uithollen

De N-VA en Open VLD zijn gevoelig voor die kritiek.

'Wanneer we hele beroepsgroepen een erkenning geven als zwaar beroep, hollen we de hele pensioenhervorming uit. Dan kan haast iedereen vroeger stoppen met werken’, schreef Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne gisteren in een opiniestuk op HLN.be. Hij roept op om bijvoorbeeld een verschil te maken tussen kleuterleidsters – die een zwaar beroep zouden kunnen krijgen – en andere leerkrachten.

Op zich zou de regering de hele discussie naast zich neer kunnen leggen, want pas later wordt vastgelegd of leerkrachten al dan niet een zwaar beroep zijn. Maar de N-VA en Open VLD vrezen dat een te ruime invulling van de criteria en de bijkomende voorwaarden de deur te wijd zou openzetten, waardoor ze later voor voldongen feiten komen te staan.

‘We zijn nu de fruitmixer aan het samenstellen en later wordt daar fruit in gedaan. Maar als we de mixer niet fijn genoeg afstellen, krijgen we te grote brokken en dat willen we niet’, klinkt het plastisch.

Spoor en leger

Een bijkomend knelpunt vormen het spoor en het leger. Het treinpersoneel van de NMBS dat voldoende jaren op de teller heeft, kan nu op 55 jaar met pensioen. Militairen op 56 jaar. Die leeftijdsvoorwaarde wordt verhoogd, maar er wordt voor een lange overgangsperiode geopteerd. Per jaar komt er een half jaar bij, waardoor hun wettelijke pensioenleeftijd pas in 2039 op 65 jaar komt te liggen.

De N-VA vindt die regeling acceptabel voor de militairen, waarvoor het met minister van Defensie Steven Vandeput zelf de minister levert. Maar ze wil een kortere overgangstermijn voor de NMBS. De MR, die met François Bellot de minister in huis heeft die bevoegd is voor het spoor, ziet dat dan weer niet zitten. Daardoor is het niet uitgesloten dat er vandaag nog geen akkoord wordt bereikt.

Arco

Als dat niet lukt, dreigt premier Michel de zware beroepen, het mobiliteitsbudget en het Energiepact – een ander hangend dossier waarvoor maar geen oplossing wordt gevonden – samen met de begrotingscontrole te moeten regelen.