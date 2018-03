Leterme duikt op bij meest gebruikte postbusadres

Een verrassende naam duikt op bij het adres van de financiële dienstverlener Alter Domus, het meest gebruikte postbusadres in Luxemburg. Oud-premier Yves Leterme was er jarenlang betrokken bij een Luxemburgse constructie achter het Duitse kabelbedrijf Tele Columbus.

Wat doet een oud-premier op een van de meest gebruikte postbusadressen in Luxemburg? Welk signaal geeft hij daarmee? Ook als voormalig adjunct-secretaris-generaal van de OESO, die de strijd tegen schadelijke belastingconstructies aanvoert?

Laten we even terugspoelen naar 2014. In juli raakt bekend dat het CD&V-boegbeeld bestuurder wordt bij Tele Columbus, zeg maar het Duitse Telenet. Leterme had toen net de OESO verlaten voor een overstap naar IDEA. Maar op 24 januari dat jaar werd Leterme bestuurder bij de Luxemburgse postbusvennootschap Tele Columbus Holdings, boven de Duitse kabelaar. Die is anderhalf jaar geleden opgedoekt.

Dat Leterme zich aan een Luxemburgse constructie verbond, is opmerkelijk. Net de OESO spande het jaar voordien de strijd aan tegen zulke internationale belastingconstructies. Met zijn actieplan BEPS wilde de OESO afrekenen met ‘hybride constructies’ en het gebruik van ‘special purpose vehicles’, twee zaken waar Luxemburg expliciet berucht voor is.

Ruling

Trok Leterme ooit naar Luxemburg? Of leende hij alleen zijn naam voor de postbusvennootschap op het adres van Alter Domus? Voor zover we konden natrekken, zijn alle plichtplegingen voor de vennootschap jaar na jaar alleen afgewikkeld door de plaatselijke Luxemburgse adviseurs. ‘Natuurlijk ben ik daar geweest’, reageert Leterme. ‘De Luxemburgse vennootschap was de houdstermaatschappij voor de overgang naar het nu beursgenoteerde Tele Columbus AG. Ik ben nog enkel daar bestuurder. De rest is ontbonden, als ik het goed voorheb.’