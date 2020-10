Leuven verstrengt, Antwerpen volgt mogelijk vanavond

Leuven schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen de oprukkende coronacijfers. De provincie Antwerpen buigt zich vanavond over een mogelijke verstrenging.

Naast de cafés moeten ook de restaurants in Leuven voortaan van zondag tot en met donderdag hun deuren sluiten om 23 uur, in plaats van om 1 uur. Op vrijdag en zaterdag mogen ze wel nog tot 1 uur open blijven. Bovendien mag vanaf 22 uur geen alcohol meer gedronken worden op straat. Het stadsbestuur hoopt zo een overbelasting van de ziekenhuizen te helpen vermijden.

'Het is absoluut niet aangenaam ons leven opnieuw te moeten inperken', zegt de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani. 'Maar we hebben geen keuze. De cijfers zijn voor het hele land niet goed. Hoe moeilijk het ook is, we moeten volhouden en opnieuw een inspanning leveren en voor elkaar zorgen.'