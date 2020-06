Liberale cabinetard wordt sterke man bij RIZIV

Al bijna drie jaar is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) op zoek naar een nieuwe directeur-generaal voor de dienst Geneeskundige Verzorging. Die functie, de op een na belangrijkste in de organisatie achter de ziekteverzekering, stond open sinds Ri De Ridder in 2018 met pensioen ging.