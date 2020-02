Liberalen clashen over opvolging Rutten

Maar het voorstel werd zelfs niet ten gronde besproken. Nog voor het debat kon beginnen, verlegde de discussie zich naar kandidaat Egbert Lachaert en vooral naar diens 'campagneleider' Vincent Van Quickenborne. Dat de burgemeester van Kortrijk in Het Laatste Nieuws zichzelf, Lachaert en Alexander De Croo had neergezet als het trio dat Open VLD behoedde voor een linkse paars-groene regering terwijl alle andere kopstukken lieten betijen, was de druppel die de emmer deed overlopen. 'Steeds weer blijven zij de partij opdelen in de zuiveren en de onzuiveren, terwijl De Croo nota bene alle onderhandelingen met informateur Paul Magnette mee voerde en de partijtop nooit groen licht had gegeven om in paars-groen te stappen. De interne tegenstellingen zo ten top drijven terwijl we uit de regering dreigen gehouden te worden, is ronduit beschadigend', volgens meerdere aanwezigen. Ook Lachaert kreeg er van langs. Oudgediende Karel De Gucht vond het stuitend dat een fractieleider en een gewezen vicepremier voortdurend de indruk wekken dat werkelijk niks deugt bij Open VLD. 'Ach, De Gucht is blijkbaar erg bezorgd dat de opgang van Lachaert de kansen van zijn zoon Jean-Jacques zou kunnen bedreigen in Oost-Vlaanderen', luidt de commentaar elders. Ja, zo gezellig gaat het er tegenwoordig aan toe in het blauwe (oorlogs)fabriekje.