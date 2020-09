Liberalen gaan voor genderevenwicht in Vivaldi-ploeg

Nu de Vivaldi-regering weer op de sporen staat, kan het schaken met portefeuilles en poppetjes op gang komen. Genderevenwicht is de ambitie van de Vlaamse liberalen van formateur Alexander De Croo.

Het valt nog moeilijk te logenstraffen dat ofwel De Croo (Open VLD) of Paul Magnette (PS) de volgende premier van België wordt. CD&V en de MR maken zich sterk dat de strijd niet gestreden is, maar de manier waarop het formateursduo sinds donderdag het tempo van de gesprekken weer opdrijft, maakt duidelijk dat hun dynamiek nog moeilijk te kelderen valt. ‘Het is goed dat twee ervaren rotten nu de boel in handen hebben’, is te horen bij de groenen. Samen met CD&V stonden ze de voorbije dagen toe te kijken hoe socialisten en liberalen met getrokken messen tegenover elkaar stonden en vervolgens de formatie in een definitieve plooi legden.

Wie straks de sleutel van de Zestien krijgt, is nog niet duidelijk. Geruchten dat de PS de hoogste post al heeft verkocht aan Open VLD en dat Magnette alleen maar coformateur is geworden vanwege het verzet van Joachim Coens tegen een solo-opdracht voor De Croo, worden bij de betrokken partijen tegengesproken. Tot voor het paars-gele avontuur met Bart De Wever (N-VA) geloofde niemand dat Magnette premier wilde worden. Maar blijkbaar is dat niet meer zo zeker. De PS geeft in deze formatieronde duidelijk de indruk dat de Zestien haar interesseert. Volgens bronnen hebben liberalen en socialisten al twee schema’s uitgewerkt, met pakketten bevoegdheden die kunnen schuiven tussen beide families, afhankelijk van wie de Zestien grijpt.

Wat met Koen Geens? 'Hij is nog niet één keer aan de tafel verschenen', stellen onderhandelaars verbaasd vast.

De groenen lijken de kaart van De Croo te trekken, als de zeven partijen over de post moeten beslissen. Niet onlogisch: als de premier een Vlaming wordt, dan krijgt Groen volgens het verdeelsysteem-Dhondt niet één maar twee ministerposten. De vier Vlaamse partijen krijgen dan elk evenveel: twee ministers. Onder Franstaligen wordt de verdeling dan drie ministers voor de PS en twee voor de MR en Ecolo. Om tot een duidelijke verdeling op basis van getalsterkte te komen liggen ook het voorzitterschap van de Kamer en de Senaat nog in de weegschaal en een handvol staatssecretarissen. De strijd om de portefeuilles moet nog gevoerd worden, maar alle partijen weten wel min of meer wat ze willen binnenhalen.

Bij Open VLD valt een opvallende ambitie te noteren: dat de regering min of meer evenveel mannen als vrouwen telt. Genderevenwicht heet dat. Formateur De Croo is dat bijna aan zichzelf verplicht na zijn boek ‘De eeuw van de vrouw’. Ook de groenen zijn daar voorstander van. Welke namen gaan rond?

Open VLD

Bij Open VLD is de verwachting dat huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block niet terugkomt. De vraag kan gesteld worden of een wissel opportuun is nu corona weer oplaait. Maar De Block liet zelf al een paar keer uitschijnen dat ze zich geen illusies maakt. 'The queen of hearts' van Vlaanderen, is ze al lang niet meer.

In haar provincie Vlaams-Brabant hebben de liberalen een andere vrouw met een enorme bagage zitten, namelijk oud-voorzitster Gwendolyn Rutten. De vraag is echter of De Croo, Egbert Lachaert en Rutten in staat zijn over hun verleden heen te stappen. Vorig jaar was Rutten bijna premier van een paars-groene regering, tot De Croo, Lachaert en Vincent Van Quickenborne een campagne op gang brachten om dat feestje te vergallen. Dat net dat trio nu Vivaldi aan het maken is, moet behoorlijk bitter zijn voor Rutten, al heeft ze een dik vel.

Van Quickenborne behoort vanzelfsprekend ook tot de kanshebbers, al heeft hij zijn onderdanen beloofd tot 2024 in Kortrijk te blijven. Een andere naam die rondgaat, is die van Goedele Liekens.

Sp.a

Bij de sp.a zou Conner Rousseau met een wit konijn klaarzitten. Ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en de Antwerpse schepen Jinnih Beels worden genoemd. Fractieleidster Meryame Kitir en Kamerlid Joris Vandenbroucke zijn evenmin kansloos.

CD&V

Bij CD&V loopt Sammy Mahdi zich volgens vele getuigen warm, met name voor de post van Asiel en Migratie. Het probleem is dat Mahdi uit Vlaams-Brabant komt, net als vicepremier Koen Geens. En ministerposten worden doorgaans provinciaal zo veel mogelijk gespreid. Maar nu het echt wel voor iedereen duidelijk is dat de justitieminister geen premier wordt, vragen velen zich af of hij hoegenaamd nog in de regering terugkomt. Lees: of voorzitter Joachim Coens nog plannen heeft met de professor. Sinds die vrijdavond in januari dat Geens tegen de zin van Coens informateur werd, zit het scheef tussen de twee. 'Coens heeft Geens nog niet één keer meegenomen naar de Vivaldi-onderhandelingen, terwijl het de slimste is die CD&V heeft', stellen onderhandelaars van andere partijen verbaasd vast.

Ook het lot van minister Nathalie Muylle is onduidelijk. Zij heeft het nadeel dat ze West-Vlaamse is, net als Vlaams minister Hilde Crevits en voorzitter Coens. Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn nog niet bediend. Maar of oudgedienden als Pieter De Crem en Servais Verherstraeten nog een kans maken, valt te betwijfelen.

Hoe dan ook blijft bij CD&V de vraag of regeringsdeelname wel voorbij een ledencongres geraakt. De achterban reageerde donderdag heel slecht op het paarse eentweetje met de coformateurs. Coens ziet echter geen probleem, als CD&V de komende dagen nog voldoende programmapunten binnenhaalt.

Er gaat een gerucht dat Laurette Onkelinx (PS) wel eens zou kunnen terugkeren, als De Croo premier wordt.

Groen

Bij Groen wordt het dossier van de kernuitstap in één adem genoemd met Tinne Van der Straeten. De Brusselse bouwde tijdens haar loopbaan als advocate goede contacten op in de energiesector en geniet het vertrouwen van de werkgeversorganisatie VBO. Kristof Calvo lijkt een zekerheid als vicepremier, maar Meyrem Almaci - eveneens uit de provincie Antwerpen - zou ook zelf in de regering kunnen springen. De partij hangt sinds de mislukte campagne van 2019 nog met haken en ogen aan elkaar. Het ministerschap zou een ideale vluchtweg zijn.

PS

Bij de PS laten ze de casting afhangen van de portefeuilles die ze oprapen. Dat ziekenfondsbaas Jean-Pascal Labille in het geruchtencircuit opduikt, zal De Croo vast niet zo leuk vinden. Labille was in de regering-Di Rupo verantwoordelijk voor het gesukkel met het loonplafond voor overheidsmanagers. Een goede reputatie hebben de gewezen regiominister Pierre-Yves Dermagne, de Brusselse burgemeester Philippe Close en Thomas Dermine, de rechterhand van Magnette. Of die de stap naar de regering zet, valt echter te bezien. Vaste waarden als Jean-Claude Marcourt, Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden en Karine Lalieux doen ook de ronde. En volgens sommige bronnen zou het best kunnen dat de eeuwige Laurette Onkelinx uit pensioen terugkeert, als De Croo premier wordt en dus een waakhond nodig heeft.

MR

Bij de MR lijkt Buitenlandse Zaken de meest eervolle demotie voor premier Sophie Wilmès. Minister van Begroting David Clarinval zou ook het slagveld onder de zeven zittende MR-excellenties overleven, al wordt een overstap van de olijke Jean-Luc Crucke vanuit de Waalse regering niet uitgesloten.

Ecolo