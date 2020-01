Lichaam Frederik Vanclooster gevonden

In Vilvoorde is zondagvoormiddag het lichaam van de vermiste Frederik Vanclooster uit het kanaal Brussel-Schelde gehaald. De 21-jarige jongeman verdween in de nacht van 31 op 1 januari in de omgeving van de Kruitfabriek in Vilvoorde.

De lokale politie Vilvoorde-Machelen en burgemeester Hans Bonte maakten zondagmiddag bekend dat het lichaam van de 21-jarige student gevonden was, niet ver van de plek waar hij op nieuwjaarsnacht verdween.

De VRT reageert verslagen. Beide ouders van de jongeman zijn collega's van de nieuwsdienst. 'De verslagenheid onder hun collega's is groot. Dit is heel aangrijpend nieuws, we leven bij de VRT erg mee met de familie in deze moeilijke omstandigheden. In naam van onze getroffen collega's vragen we dan ook om hun privacy te respecteren, staat in een korte persmededeling.

Tijd-collega Rik van Puymbroeck liet zich voor het Fotomoment in de krant van afgelopen zaterdag inspireren door de zoektocht naar de vermiste zoon. We drukken het hierbij nog eens af.

Nieuwjaarsfuif

Frederik Vanclooster was verdwenen na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. Vrienden hadden hem daar voor het laatst gezien rond 03.00 uur maar de jongeman was nooit thuisgekomen. Woensdagnamiddag en -avond doorzochten vrijwilligers al de omgeving en donderdag werd ook een grote zoekactie op het getouw gezet, onder coördinatie van de Cel Vermiste Personen. Diezelfde dag en vrijdag werd met sonarboten en duikteams ook een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht. Die zoektochten leverden geen resultaat op.